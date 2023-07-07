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“ثريدز” يطبق الحصار على “تويتر” .. و”إنستجرام” سر تفوقه
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“ثريدز” يطبق الحصار على “تويتر” .. و”إنستجرام” سر تفوقه

“ثريدز” يطبق الحصار على “تويتر” .. و”إنستجرام” سر تفوقه

“ثريدز” يطبق الحصار على “تويتر” .. و”إنستجرام” سر تفوقه
٠١:٠٩:٠٩ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

تشهد عملية انطلاق تطبيق “ثريدز” من شركة ميتا اهتماما عالميا كبيرا، رغم أنه ليس التطبيق الأول الذي يتم إطلاقه لمنافسة “تويتر” بما لديه من خصائص تميزه عن الأخرين.

“ثريدز” يطلب من المستخدم ربط صفحة “إنستجرام” الخاصة به، ومتابعة نفس الحسابات التي يتابعها على منصة نشر الصور، بالإضافة منشورات مقترحة من آخرين.

كما يحمل “ثريدز” واجهة تشبه تلك الموجودة في “تويتر”، مع إمكانية إعادة النشر والاقتباس، والقدرة على مشاركة المنشورات مباشرة في “إنستجرام” أو كرابط .

ثريدز يسمح بـ 500 حرف في المنشور

ويسمح التطبيق بمنشورات تصل إلى 500 حرف، بما يشمل الروابط والصور والفيديوهات، التي تبلغ مدتها القصوى 5 دقائق.

يذكر أن الحد الأقصى المسموح به للمنشورات في “تويتر” يبلغ 280 حرفاً، وهو ما يرتفع إلى 2500 حال الاشتراك في خدمة “تويتر بلو” مقابل 8 دولارات شهرياً للأفراد.

ورغم كل مميزات “ثريدز” إلا أن أهم ميزة، تجعله المنافس الأخطر والأقوى ضد تويتر ، أن لديه فرصة لتحويل قاعدة المستخدمين الحاليين على “إنستجرام” إليه.

30 مليون مشترك في أول 16ساعة

عندما حصد “ثريدز” 30 مليون عملية تسجيل بعد نحو 16 ساعة من إطلاق المنصة ، قال مارك زوكربيرج ، يبدو وكأنه بداية لشئ مميز ، لكن أمامنا الكثير من العمل لبناء التطبيق.

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الكلمات الدلالية:
انستجرام ايلون ماسك تويتر ثريدز مارك

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