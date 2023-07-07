المصري مدنّس القرآن يكشف دوافع جريمته النكراء (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اعترف المصري، مدنس القرآن، بدوافع فعلته التي أثارت غضبًا واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد أن بدأت السلطات الروسية التحقيق مع المتهم لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك القبض على مواطن مصري متهم بتدنيس القرآن والإدلاء بتصريحات سلبية عن الإسلام.

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رد فعل!

وفي الفيديو الذي نشره المكتب الإقليمي الرئيس لوزارة الداخلية، قال المتهم إنه سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بثلاثة أيام، وأكد أنه فعل ذلك كـ”رد فعل”.

ووفقا لبيان نشره المكتب، تمكن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين.

وكشف التحقيق معه أنه من مواليد جمهورية مصر العربية لعام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك، بحسب وكالة “نوفوستي” الروسية.

تفاصيل عن المتهم

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، فإن المتهم الذي سكب الخمر على القرآن في مشهد مستفز، يدعى سعيد عبد الرازق من مواليد 1995 ويعيش في أوليانوفسك.

حيث هرب في صيف 2019 إلى روسيا وتعمد في كنيسة أرثوذكسية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

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وزعم أنه تعرض للتهديد بالقتل في مصر بعد أن ارتد عن الإسلام، وناشدت أمه السلطات المحلية لإقناع ابنها بالعودة إلى ديانته السابقة “الإسلام”، حيث كان يختبئ مع أصدقائه من الجالية المسيحية في الإسكندرية.

وفي وقت لاحق عاش مع امراة روسية ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لكن الزوجين انفصلا، حيث قالت زوجته السابقة إن طليقها المصري لا يعمل في أي مكان ولن يعود إلى مصر.

وأضافت أنها الآن لا تتواصل معه عمليًا، لكنه حاول في وقت سابق اختطاف الطفل وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عنه.

رد الفعل الروسي

وأعلن حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية، اليكسي روسكيخ، عن توقيف المتهم بعد قيامه بتدنيس القرآن علنيًا، وقام بعد ذلك كما يقال بإحراقه.

وكتب على “تلجرام”، الأربعاء: “تداول على الانترنت مقطع فيديو، لقيام مواطن أجنبي بتدنيس القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين. وحسب المعلومات الأولية، كان منفذ للاستفزاز في مدينة أوليانوفسك”.

وأضاف: “تتعامل أجهزتنا الأمنية الآن مع هذا الحادث”.

وأكد أن “هذه جريمة ضدنا جميعًا. والإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة”، مؤكدا على “احترام مشاعر المؤمنين”.