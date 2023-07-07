تتطلع لأسبوع إيجابي.. تعرف على أسباب استقرار أسعار النفط

تواصل – وكالات:

دخلت أسعار النفط في نطاق تحرك ضيق، اليوم الجمعة، حيث غذت بيانات العمالة القوية المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتتطلع أسعار النفط خلال الأسبوع الثاني على التوالي إلى جملة من المكاسب وسط علامات على تقلص الإمدادات وتحسن الطلب.

تقلص المخزونات الأمريكية

أظهرت بيانات يوم الخميس أن المخزونات الأمريكية تقلصت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو.

مع انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين مما يشير إلى تحسن الطلب على الوقود وسط موسم الصيف الحافل بالسفر.

ساعدت قراءة هذه البيانات أسواق النفط الخام على الاستقرار يوم الخميس، متجنبة إلى حد كبير حدوث اضطراب في الأسواق المالية الأوسع نطاقًا.

وذلك بعد أن أظهرت بيانات تقارير الوظائف الخاصة قوة سوق العمل الأمريكية، مما زاد المخاوف من تمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسته التشددية في رفع أسعار الفائدة.

خام برنت يسجل 76.56 دولار للبرميل

وفي تمام الساعة 11:55 بتوقيت الرياض، يستقر خام النفط عند 71.86 دولارًا للبرميل مع حركة صعودية جانبية بـ 0.08%.

وكذلك يرتفع نفط عقود نفط برنت 0.05% إلى 76.56 دولارًا للبرميل.

وينتظر أن تصدر بيانات التوظيف اليوم ومن المتوقع أن تؤثر في الدولار وتوقعات الركود وبالتبعية في أسعار النفط.

وفي حال أنهى النفط تداولات اليوم بدون حركة كبيرة فمن المتوقع أن يضيف كلا العقدين ما بين 1.7% و2.3% صعودًا خلال الأسبوع.

النفط يحظى بالدعم على خلفية تقلص الإمدادات

يأتي السحب في المخزونات الأمريكية أيضًا بعد أن قالت المملكة إنها ستبقي على خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية أغسطس، وربما بعد ذلك.

دخل خفض الإنتاج حيز التنفيذ من بداية يوليو. وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية بمعدل 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

تخفيضات الإنتاج

وتأتي تخفيضات الإنتاج على رأس تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من العام، وتهدف إلى حد كبير إلى تشديد أسواق الخام العالمية ودعم أسعار النفط.

يتوقع المحللون الآن على نطاق واسع أن يظل سوق النفط مشدودًا خلال الفترة المتبقية من العام، والذي من المتوقع أن يحافظ على انخفاض الأسعار.

لكن المكاسب القوية في أسعار النفط الخام هي أيضًا موضع شك، وسط تدهور توقعات الاقتصاد الكلي.

ضعف البيانات الصينية ومخاوف الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من مكاسب النفط الخام

أثارت سلسلة من القراءات الاقتصادية الأضعف من المتوقع من الصين مخاوف بشأن ما إذا كانت البلاد ستكون قادرة على دفع الانتعاش في الطلب على النفط هذا العام أم لا.

بالإضافة إلى الصين، من المتوقع أيضًا أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على النشاط الاقتصادي هذا العام، مما يحد من الطلب على النفط الخام وأسعار النفط.

هذا وقد نبأت بيانات العمالة القوية الصادرة يوم الخميس بسلسلة من الإشارات المشتددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي.

وكتب المحللون في آي إن جي في مذكرة: “إن تمسك الاحتياطي الفيدرالي بالسياسة الأكثر تشددًا، والشهية المحدودة للمضاربة، والإمداد الروسي القوي، وارتفاع المعروض الإيراني، كلها تشير إلى أن السوق لن يشهد ارتفاع مستويات التداول كما كان متوقعًا في البداية. وما زلنا نتوقع أن يشهد السوق نوعًا من العجز خلال النصف الثاني من العام”.

هذا وينصب التركيز الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم، لمزيد من الإشارات حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.