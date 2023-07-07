يبلغ مداه 280 كيلومترًا.. روسيا تستولي على سلاح بريطاني خطير في أوكرانيا

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أعلنت القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا عن نجاحها في الاستيلاء على سلاح بريطاني خطير، كان متواجدًا على خط التماس مع القوات الأوكرانية.

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نقل الصاروخ البريطاني إلى موسكو

وقال رئيس المركز العسكري التقني الروسي دميتري روجوزين، “نجحت قواتنا المسلحة في نقل صاروخ “ستورم شادو” البريطاني الصنع الذي تم الاستحواذ عليه على خط التماس مع القوات الأوكرانية إلى العاصمة موسكو.

وقال روجوزين -في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرم”، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة- إن عملية نقل الصاروخ استغرقت يومين.

مشيرا إلى أن الصاروخ تعرض لأضرار طفيفة، وتم تفكيكه من قبل متخصصين روس لدراسته.

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تفكيك الصاروخ ودراسته

ولفت إلى أنه تم نقل كل جزء من الصاروخ على حده إلى موسكو، وتحميل الجناح ووحدة التحكم والرأسيْن الجوفاء والشديدة الانفجار.

موضحًا أن الأوكرانيين حاولوا منع القوات الروسية من نقل الصاروخ وأرسلوا مجموعة من القوات الخاصة للاستيلاء عليه، لكن الجنود الروس تمكنوا من صد الهجوم .

وأشار روجوزين إلى أن أجزاء الصاروخ سلمت لإحدى المؤسسات الدفاعية في موسكو؛ لفك شفرة خوارزميات منظومة التحكم في هذا السلاح.

وتقديم نتائج دراسته لخبراء الجيش؛ لإيجاد سبل أكثر فاعلية لمكافحته، وتحييد خطره كليًا.

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معلومات عن الصاروخ البريطاني

– يذكر أن صاروخ Storm Shadow الذي سلمته بريطانيا لكييف.

– يبلغ مداه 280 كيلومترًا.

– هو الأبعد مدى في الجيش الأوكراني.

– سقط منذ 3 أيام في منطقة زابوروجيه التي تسيطر عليها القوات الروسية.