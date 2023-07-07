هذه الأطعمة تقي من الإصابة بأمراض القلب

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تتعدد فوائد الأطعمة والمشروبات في الوقاية من الأمراض وخاصة المميتة منها، مثل أمراض القلب والكبد والدماغ والسكري والضغط.

وتوصل فريق من الباحثين إلى أن منتجات الألبان كاملة الدسم واحدة من ستة أطعمة “أساسية” لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وذلك بالإضافة للأسماك والمكسرات والبقوليات والخضراوات، وذلك بعد تحليل كبير شمل ما يقرب من 250.000 شخص.

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الوقاية من الإصابة بأمراض القلب

وكشفت دراسة أعدها معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر في هاميلتون، بكندا، أن تناول ستة أطعمة تشمل الألبان والمكسرات قد تقي من الإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحثون في مقال نشر بدورية القلب الأوروبية إن اتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE.

ويتكون من ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات، وسبع حصص من المكسرات، و2 إلى 3 حصص من الأسماك.

كما يتكون من 14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم بما في ذلك الحليب واللبن أو الجبن.

كذلك أوضح الباحثون إنه يمكن أيضاً استهلاك “كميات معتدلة” أو حصة واحدة يومياً من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

ويمكن أن يشمل ذلك شريحة واحدة من الخبز ونصف كوب من الأرز المطبوخ أو الشعير أو الكينوا وحوالي ثلاثة أونصات (85 جم) من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.

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زيادة الأطعمة الوقائية

بدوره، قال المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور أندرو مينتي: “احتلت الأطعمة قليلة الدسم مركز الصدارة مع الجمهور وصناعة الأغذية وصناع السياسات.

مع تركيز ملصقات التغذية على تقليل الدهون والدهون المشبعة”.

وأضاف “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائية مثل المكسرات، والتي غالباً ما يتم تجنبها باعتبارها كثيفة الطاقة.

إضافة إلى الأسماك ومنتجات الألبان، بدلاً من تقييد منتجات الألبان، وخاصة الدهون الكاملة، بكميات منخفضة جداً”.

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فوائد منتجات الألبان كاملة الدسم

كما أشار إلى أن النتائج تظهر أنه يمكن تضمين ما يصل إلى حصتين يومياً من منتجات الألبان، ومعظمها من الدهون الكاملة، في نظام غذائي صحي.

وأضاف: “هذا يتماشى مع علم التغذية الحديث الذي يوضح أن منتجات الألبان، وخاصة الدسم الكامل، قد تحمي من ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي”.

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