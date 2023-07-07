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“شؤون الحرمين” توفر 475 إصدارًا رقميًا
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“شؤون الحرمين” توفر 475 إصدارًا رقميًا

“شؤون الحرمين” توفر 475 إصدارًا رقميًا

“شؤون الحرمين” توفر 475 إصدارًا رقميًا
١١:١٨:٤٢ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية من خلال الشاشات التفاعلية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع قاصدي بيت الله الحرام.

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إصدارات رقمية متنوعة

وأضاف أن الكتب تتميز بأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.

وأضاف أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي باب 94 من الداخل ومكتبة المسجد الحرام وباب 79 من الداخل وباب 100 بالتوسعة السعودية الثالثة.

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475 عنوانًا من الكتب والمعارف المتعددة

وتحوي أكثر من 475 عنوانًا من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية والمعارف المتعددة التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية طوال العام.

كما تقدم الهدايا المتنوعة والمطبوعات للقاصدين، إلى جانب توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.

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