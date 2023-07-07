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مواقفه الغريبة تتكرر.. بايدن يركل المنصة عدة مرات خلال خطابه (فيديو)
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مواقفه الغريبة تتكرر.. بايدن يركل المنصة عدة مرات خلال خطابه (فيديو)

مواقفه الغريبة تتكرر.. بايدن يركل المنصة عدة مرات خلال خطابه (فيديو)

مواقفه الغريبة تتكرر.. بايدن يركل المنصة عدة مرات خلال خطابه (فيديو)
١٠:٢٤:٠٩ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لم تنته المواقف الغريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن عن التكرار، حيث ظهر هذه المرة خلال خطاب ألقاه في ساوث كارولينا، وهو يركل المنصة عدة مرات.

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بايدن يركل المنصة عدة مرات

فقد أظهر مقطع مصور تداولته حسابات على موقع تويتر، أمس الخميس، بايدن وهو يركل المنصة عدة مرات، ثم يدير ظهره للحاضرين محاولاً فعل نفس الشيء من زاوية مختلفة.

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تفسير غريب لبايدن

عقب ذلك توجه للجمهور قائلاً: “إذا كنتم تتساءلون ما الذي أركله، فأنا أركل المنصة”.

وبعد أن حاول الرئيس الأمريكي تفسير سلوكه، قال مازحاً إنه سيكون أطول بـ 6.4 بوصة إذا خطا فوق المنصة.

وتعرض الرئيس لمواقف محرجة عديدة في السابق، مثل نسيان بعض أسماء المسؤولين، أو ارتكاب أخطاء بروتوكولية، أو زلات لسان عند الحديث مع قادة من أنحاء العالم.

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يتطلع لولاية جديدة

يشار إلى أن بايدن احتفل بعيد ميلاده الـ80 في 20 من نوفمبر الماضي (2022)، وسيكون في الـ82 في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي الـ86 في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديمقراطي.

ويرى ثلث المواطنين الأمريكيين فقط أن الرئيس الحالي يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقًا لاستطلاع نشرته شبكة “سي إن إن” في إبريل الماضي.

كما أظهر استطلاع في مارس الماضي، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير.

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