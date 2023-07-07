هزّت المجتمع العراقي.. القبض على امرأة تخلصت من زوجها بطريقة بشعة

تواصل – فريق التحرير:

لم تراع ضميرًا ولا حرمة، وسفكت الدم الحرام من دون تردد، وهان عليها أيام جمعتها مع زوجها في مودة ورحمة، فسلطت عليه سهام القتل، من أجل الحصول على مبلغ من المال!

ولم يمض على الجريمة أكثر من 24 ساعة، إذ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على متهمة بقتل زوجها وشخص مأجور ساعدها في تنفيذ الجريمة.

اقرأ أيضًا:

جريمة بشعة تهز دولة عربية في آخر أيام عيد الأضحى.. هذا ما حدث!

تخلصت من زوجها في مكب نفايات

وذكرت الوكالة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن “مفارز وكالة الاستخبارات استنفرت جهودها الاستخبارية والفنية، وذلك بعد حادثة العثور على جثة مواطن بداخل حقيبة سفر مرمية في مكب النفايات”.

وأضاف البيان: “تم تشكيل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات، وبأقل من 24 ساعة استطاعت مفارز الاستخبارات من القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة، والمتكونة من زوجة المجني عليه وشخص مأجور”.

اقرأ أيضًا:

ارتكبوا جريمة نكراء.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مواطنين

إحالة الجناة إلى الجهات التحقيقية

واختتم بالقول إنه “وبعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المواطن مقابل مبلغ مالي، وقد اُحيل الجناة إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.

وكانت مواقع إخبارية عراقية قد تداولت يوم الأربعاء، خبرًا عن العثور على جثة رجل عليها آثار إطلاق نار داخل حقيبة سفر مرمية في إحدى الساحات بمنطقة الأمين شرقي بغداد.

اقرأ أيضًا:

القبض على مقيم ومقيمة في جدة ارتكبا هذه الجريمة النكراء