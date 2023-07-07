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حارًا في الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على 4 مناطق
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حارًا في الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على 4 مناطق

حارًا في الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على 4 مناطق

حارًا في الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على 4 مناطق
٠٩:٣٩:٤٦ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح وبرد على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ارتفاع درجات الحرارة على الشرقية

وما يزال الطقس حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط.

وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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