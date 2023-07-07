لأول مرة.. الشرطي الفرنسي قاتل “نائل المرزوقي” يكشف معلومات مثيرة

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أبقت غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في فرنسا، ضابط الشرطة الذي أطلق النار على نائل المرزوقي في نانتير في 27 يونيو قيد الحبس المؤقت، بحسب صحيفة “لوبارزيان”.

تفاصيل الحادث:

وقال الشرطي فلوريان م. (38 عاماً) أمام المحققين، إنه عمل تسعة أيام على التوالي دون استراحة. مؤكدًا أنه خرج مع زميله من مركز الأمن بمدينة نانتير عند حدود الساعة الثامنة صباحاً ثم رأى سيارة مرسيدس. تسير على الطريق المخصص للحافلات، فحاول إيقافها في حركة مراقبة سير عادية.

وأوضح أنه اقترب برفقة زميله على متن دراجة نارية من سائق السيارة (وهو نائل) وطلب منه الوقوف فوراً لإجراء عملية تفتيش مرورية. لكنه لم يمتثل الشاب نائل لأوامر الشرطي بل انطلق بالسيارة بسرعة كبيرة تقدر بنحو 80 إلى 100 كيلو متر في الساعة.

الازدحام المروري:

وتمكن الشرطيان من اللحاق بالسيارة التي توقفت بسبب الازدحام المروري على مستوى ساحة نيلسون مانديلا بمدينة نانتير.

ثم ركض الشرطي فلوريان باتجاه السائق وأخرج مسدسه ووجهه صوب نائل على مستوى الزجاج الأمامي للسيارة.

إطلاق النار:

وأضاف الشرطي الذي أطلق النار على الشاب بأنه رفع سلاحه في وجه الشاب وتمركز في مكان يسمح له بإصابة الأجزاء السفلى من جسده.

وقال إنه دعا نائل مراراً إلى وقف محرك السيارة وأنه قام حتى بضرب الزجاج الأمامي للسيارة لكي يجذب انتباهه دون جدوى.

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