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الثاني خلال 24 ساعة.. مقاتلة روسية تقترب من مسيرة أمريكية فوق أراض عربية

الثاني خلال 24 ساعة.. مقاتلة روسية تقترب من مسيرة أمريكية فوق أراض عربية

الثاني خلال 24 ساعة.. مقاتلة روسية تقترب من مسيرة أمريكية فوق أراض عربية
٠٢:٥١:٠٠ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية، أليكس غرينغويتش، أن مقاتلة روسية تعرضت “بسلوك غير مهني وغير آمن لمسيرة أميركية من طراز “MK 9” أثناء تنفيذها مهمة ضد “داعش”، صباح أمس، في سوريا.

قنابل مضيئة:

وأوضح غوينكويتش أن المقاتلة الروسية ألقت قنابل مضيئة وحلقت بالقرب من المسيرة بشكل خطير مما هدد سلامة جميع المقاتلات المعنية.

وأشار إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مؤكدا أن هذه الحوادث مثال آخر على “السلوكيات غير المهنية وغير الآمنة” من قبل القوات الجوية الروسية في سوريا.

وحث روسيا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة.

القوات الجوية الأميركية:

وجدد “غرينكويتش” التزام القوات الجوية الأميركية بضمان سلامة وأمن أفرادها ومواصلة العمل مع الحلفاء لمنع أي تصعيد في المنطقة.

وأضاف: “تظل القوات الجوية الأميركية المركزية ملتزمة بضمان سلامة وأمن أفرادها وأصولها وتواصل العمل عن كثب مع الشركاء والحلفاء لمعالجة هذه الحوادث ومنع أي تصعيد للتوترات في المنطقة”.

تحليق المقاتلة:

ونشرت القوات الجوية الأميركية مقطع فيديو أظهر تحليق المقاتلة الروسية قرب المسيرة الأميركية وإلقاء القنابل المضيئة أمامها.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا روسيا سوريا‬‏ مقاتلة روسية

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