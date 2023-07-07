الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بر المخواة تودع 420 ألف ريال في حسابات المستيفدين
الثاني خلال 24 ساعة.. مقاتلة روسية تقترب من مسيرة أمريكية فوق أراض عربية
طفل يعاني صعوبات القراءة هل يمكن تعليمه بالمنزل؟ مختص يجيب
بهذه الخطوات.. يمكنك استخدام تطبيق “Threads” المنافس لتويتر
استشاري: 4 أسباب لتسرب الأنسولين بعد الحقن
“موطأ مالك”.. النسخة الوحيدة في العالم بمعرض مكتبة الحرم المكي

الرئيسية

 /

وصـول

 /

بر المخواة تودع 420 ألف ريال في حسابات المستيفدين

بر المخواة تودع 420 ألف ريال في حسابات المستيفدين

بر المخواة تودع 420 ألف ريال في حسابات المستيفدين
٠٣:٠١:٠٦ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة (420800) أربع مئة وعشرين ألف وثمان مئة ريال في حسابات المستفيدين وذلك على النحو التالي:

اقرأ أيضا:

جمعية البرّ في مكة المكرمة تقدم وجبات الإفطار والسحور لضيوف الرحمن

مستفيدي بر المخواة

– (314000) ثلاث مئة وأربعة عشر ألف ريال مساعدات المستفيدين المسجلين بالجمعية.

– (106800) مئة وستة آلاف وثمان مئة ريال مخصصات الأيتام.

اقرأ أيضا:

جمعية البر بالمذنب تدعو للتبرع بالأجهزة القديمة لتوصيلها لمن يحتاجها

حفل معايدة

وفي وقت سابق، أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة حفل معايدة لمنسوبيها.

تم ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد حلسان العمري وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وموظفي الجمعية، وبمشاركة الأستاذ مسفر علي الطيران مدير مكتب جمعية تعاطف بالمخواة.

اقرأ أيضا:

جمعية البر بالعارضة تنفِّذ عدداً من المبادرات والمشروعات التنموية .. سبتمبر الماضي

الكلمات الدلالية:
المخواة بر المخواة جمعية البر بالمخواة حفل معايدة مستفيدي بر المخواة

مواد ذات صلة

المزيد
حلقة سفيان الثوري بالطائف تحتفل بحفاظها

حلقة سفيان الثوري بالطائف تحتفل بحفاظها

٠٥:٠٤ م، الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠١٣
المحاضرات والدروس العلمية غُرة رجب

المحاضرات والدروس العلمية غُرة رجب

٠١:١١ م، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥
الشيخ الخضير يقيم دورة في أصول الفقه بالدمام

الشيخ الخضير يقيم دورة في أصول الفقه بالدمام

١٠:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠١١
الشيخ «الشثري» يوضح حكم فتح حساب جارٍ في البنوك (فيديو)

الشيخ «الشثري» يوضح حكم فتح حساب جارٍ في البنوك (فيديو)

٠٥:٥٩ م، الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *