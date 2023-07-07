بر المخواة تودع 420 ألف ريال في حسابات المستيفدين
تواصل – فريق التحرير:
أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة (420800) أربع مئة وعشرين ألف وثمان مئة ريال في حسابات المستفيدين وذلك على النحو التالي:
اقرأ أيضا:
جمعية البرّ في مكة المكرمة تقدم وجبات الإفطار والسحور لضيوف الرحمن
مستفيدي بر المخواة
– (314000) ثلاث مئة وأربعة عشر ألف ريال مساعدات المستفيدين المسجلين بالجمعية.
– (106800) مئة وستة آلاف وثمان مئة ريال مخصصات الأيتام.
اقرأ أيضا:
جمعية البر بالمذنب تدعو للتبرع بالأجهزة القديمة لتوصيلها لمن يحتاجها
حفل معايدة
وفي وقت سابق، أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة حفل معايدة لمنسوبيها.
تم ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد حلسان العمري وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وموظفي الجمعية، وبمشاركة الأستاذ مسفر علي الطيران مدير مكتب جمعية تعاطف بالمخواة.
اقرأ أيضا:
جمعية البر بالعارضة تنفِّذ عدداً من المبادرات والمشروعات التنموية .. سبتمبر الماضي
جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة تودع (420800 )أربع مئة وعشرين ألف وثمان مئة ريال
في حسابات المستفيدين
وذلك على النحو التالي:
*(314000) ثلاث مئة وأربعة عشر ألف ريال مساعدات المستفيدين المسجلين بالجمعية.
*(106800)مئة وستة آلاف وثمان مئةريال مخصصات الأيتام. pic.twitter.com/DIhiBARfGL
— جمعية البر بالمخواة (@albr1_org) July 6, 2023