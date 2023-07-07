بر المخواة تودع 420 ألف ريال في حسابات المستيفدين

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أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة (420800) أربع مئة وعشرين ألف وثمان مئة ريال في حسابات المستفيدين وذلك على النحو التالي:

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مستفيدي بر المخواة

– (314000) ثلاث مئة وأربعة عشر ألف ريال مساعدات المستفيدين المسجلين بالجمعية.

– (106800) مئة وستة آلاف وثمان مئة ريال مخصصات الأيتام.

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حفل معايدة

وفي وقت سابق، أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة حفل معايدة لمنسوبيها.

تم ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد حلسان العمري وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وموظفي الجمعية، وبمشاركة الأستاذ مسفر علي الطيران مدير مكتب جمعية تعاطف بالمخواة.

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