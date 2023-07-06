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استقرار أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يسجل 76 دولارا للبرميل

استقرار أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يسجل 76 دولارا للبرميل

استقرار أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يسجل 76 دولارا للبرميل
٠٢:٣٧:٣١ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار النفط اليوم مع موازنة السوق بين انخفاض إمدادات الخام الأمريكية وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

العقود الآجلة:

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل عند التسوية بعدما ارتفعت 0.5 بالمئة عند إغلاق أمس.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 71.80 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أول أمس الأربعاء مرتفعا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة يوم الاستقلال أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

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 دعم أسعار النفط

في سياق متصل، قال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية “إعلان خفض الإمداد بالمملكة وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط”، مضيفًا أن هبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضًا.

وأضاف “مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين”.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.

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