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طفل يعاني صعوبات القراءة هل يمكن تعليمه بالمنزل؟ مختص يجيب
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طفل يعاني صعوبات القراءة هل يمكن تعليمه بالمنزل؟ مختص يجيب

طفل يعاني صعوبات القراءة هل يمكن تعليمه بالمنزل؟ مختص يجيب

طفل يعاني صعوبات القراءة هل يمكن تعليمه بالمنزل؟ مختص يجيب
٠٢:٤١:٥٧ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عبدالله آل مشعان متخصص في صعوبات التعلم أنه يمكن للأطفال الذين يعانون من عسر القراءة التحسن وهم في المنزل.

تعليم الأطفال بالمنزل

وقال آل مشعان، في تغريدة عبر “تويتر”: “يمكن للأهل أن يستخدموا التمارين اليومية التي حددها لهم المتخصص في صعوبات التعلم بما يتناسب مع حالة الطفل لتحسين مهارات القراءة والإملاء ونطق الأصوات وفهم المقروء”.

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وأكد آل مشعان أهمية توفير الدعم النفسي اللازم للطفل، أيضًا توفير بيئة تعلمية مناسبة مثل إنشاء مكتبة صغيرة في المنزل.

أهمية تشجيع الطفل

وشدد آل مشعان على أهمية تشجيع الطفل على القراءة وتوفير الوقت الكافي للدراسة والتمارين اليومية وبذلك تكون هناك ممارسة مستمرة تحسن من حالة الطفل بشكل واضح جدًا.

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الكلمات الدلالية:
تعليم الأطفال صعوبات التعلّم طفل مشاكل التعلم

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