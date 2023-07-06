طفل يعاني صعوبات القراءة هل يمكن تعليمه بالمنزل؟ مختص يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد عبدالله آل مشعان متخصص في صعوبات التعلم أنه يمكن للأطفال الذين يعانون من عسر القراءة التحسن وهم في المنزل.

تعليم الأطفال بالمنزل

وقال آل مشعان، في تغريدة عبر “تويتر”: “يمكن للأهل أن يستخدموا التمارين اليومية التي حددها لهم المتخصص في صعوبات التعلم بما يتناسب مع حالة الطفل لتحسين مهارات القراءة والإملاء ونطق الأصوات وفهم المقروء”.

اقرأ أيضا:

5 نباتات منزلية خطر على طفلك.. كيف تكتشف الأعراض السامة؟

وأكد آل مشعان أهمية توفير الدعم النفسي اللازم للطفل، أيضًا توفير بيئة تعلمية مناسبة مثل إنشاء مكتبة صغيرة في المنزل.

أهمية تشجيع الطفل

وشدد آل مشعان على أهمية تشجيع الطفل على القراءة وتوفير الوقت الكافي للدراسة والتمارين اليومية وبذلك تكون هناك ممارسة مستمرة تحسن من حالة الطفل بشكل واضح جدًا.

اقرأ أيضا:

“وماتقدموا من خير”.. علي الغامدي أبو الأيتام يكفل 10 آلاف طفل (فيديو)

وثقته كاميرا مراقبة.. طفل يقود سيارة يقتحم محلًا تجاريًا في الأردن ويصدم المتواجدين