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بهذه الخطوات.. يمكنك استخدام تطبيق “Threads” المنافس لتويتر
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بهذه الخطوات.. يمكنك استخدام تطبيق “Threads” المنافس لتويتر

بهذه الخطوات.. يمكنك استخدام تطبيق “Threads” المنافس لتويتر

بهذه الخطوات.. يمكنك استخدام تطبيق “Threads” المنافس لتويتر
٠٢:٣٩:٠١ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة “إنستغرام” عن تطبيق جديد يسمى “Threads” الذي يشبه منصة التدوين المصغر “تويتر”.

مزايا ثريدز:

ويمكن للمستخدمين إنشاء حساب في “Threads” باستخدام حساب إنستغرام نفسه مع الاحتفاظ بالمعرّف نفسه “اسم المستخدم”.

وأيضا متابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها على إنستغرام، كما يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرف بحد أقصى.

نشر صور ومقاطع الفيديو:

ومن مميزات التطبيق الجديد:

1- نشر الصور ومقاطع الفيديو بطول يصل إلى 5 دقائق.

2- يحمل تطبيق Threads الجديد واجهة تشبه تويتر.

3- يوفر خيارات مختلفة للتفاعل مع المنشورات مثل الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة.

وسيرى المستخدمون في الصفحة الرئيسية للتطبيق خليطاً من منشورات الحسابات التي يتابعونها، والمنشورات التي يرشحها التطبيق استناداً إلى اهتماماتهم.

ميزة فريدة:

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية التحكم فيمَن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أُشير إليهم في المنشور، بالإضافة إلى القدرة على تصفية كلمات بعينها في الردود.

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الكلمات الدلالية:
إنستغرام تطبيقات تطبيقات جديدة تويتر

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