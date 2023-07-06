استشاري: 4 أسباب لتسرب الأنسولين بعد الحقن

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حدد د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري أسباب تسرب الأنسولين بعد الحقن تحت الجلد.

أسباب تسرب الأنسولين

وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”: ️”إن تسرب الأنسولين قد يؤدي إلى عدم الاستفاده الكامله من جرعة الأنسولين ومن ثم ارتفاع السكر بالدم، موضحا أن من أسباب تسرب الأنسولين ما يلي:

– عدم ترك الحقنة في مكانها لمدة 10 ثواني أثناء الحقن

– في حالة إذا كانت الإبرة قصيرة

– في حالة الشخص البدين

– في حالة الحقن في مكان انتفاخات على الجلد

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وفي وقت سابق، أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أن الخلايا الجذعية لم يثبت حتى الآن استخدامها كعلاج فعال لمرضى السكري.

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الخلايا الجذعية والسكري

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الخلايا الجذعية مازالت تحت الأبحاث ولم يتم الاعتراف بها كعلاج فعال لداء السكري من النوع الأول”.

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وأضاف د. ناصر الجهني “الذي تم الاعتراف به هو زراعة خلايا بيتا (لانجرهانس) من البنكرياس لمتبرعين متوفون ولكن بتقنية علاجية جديدة”.

الانتظار لمعرفة النتائج

وتابع الجهني “يفضل الانتظار لمعرفة فعالية وأمان زارعة خلايا بيتا لبعض الوقت حتى يتسنى معرفة الآثار الجانبية للأدوية مهبطة المناعة والمستخدمه لمنع رفض الجسم لخلايا بيتا المزروعة وفعاليتها على مدى عدة سنوات”.

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