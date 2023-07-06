شاهد.. لحظة هجوم أسراب هائلة من الجراد على مزارع في نجران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، هجوم أسراب هائلة من الجراد على منطقة نجران.

الهروب من الجراد:

وخلال الفيديو، يحاول أحد الأشخاص الهروب من الجراد الذي هاجمه بأعداد هائلة.

وظهر الرجل وهو يركض وسط الأراضي الزراعية ويمسك قطعة من القماش بيده يلوح بها يمينا ويسارا فوق رأسه ليبعد الجراد عنه.

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شاهد أسراب الجراد تنتشر لمسافات كبيرة شمال عفيف بالرياض

أسراب الجراد:

في وقت سابق، وفي مشهد مريع، انتشرت أسراب من لمسافات كبيرة شمال محافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انتشرب أسراب كبيرة من الجراد لمسافة كبيرة في منطقة الرياض وبالتحديد شمال عفيف.

قفزة في تقنية مواجهة الجراد بالأحساء

يأتي هذا في وقت يسعى مزارعون في واحة الأحساء الزراعية لإدخال تقنية حديثة لري المزارع في الواحة.

مزارع الأحساء:

وفي التفاصيل تحاكي التقنية سقوط الأمطار وتنتج القليل من الرذاذ مقارنة بأنظمة الرش الأخرى كالري المحوري

وتسهم التقنية الحديثة في تقليل التبخر والتطاير ما يوفر حوالي 30% من مياه الري.