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أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لميدان الجزائر بمخرج 23 خلال هذه الفترة
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أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لميدان الجزائر بمخرج 23 خلال هذه الفترة

أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لميدان الجزائر بمخرج 23 خلال هذه الفترة

أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لميدان الجزائر بمخرج 23 خلال هذه الفترة
٠٢:٠٣:٤٤ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تنفذ أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة، أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد لميدان الجزائر بمخرج 23 عند تقاطع طريق الملك فهد مع الدائري الجنوبي وطريق ديراب، وذلك خلال الفترة 19 – 27 / 12 / 1444 هـ .

إغلاق كامل للمنحنى

وأوضحت الأمانة أنه بناء على أعمال الصيانة سيتم الإغلاق الكامل للمنحى القادم من طريق ديراب والمتجه شرقًا إلى الطريق الدائري الجنوبي، على أن يكون الطريق البديل هو طريق ديراب الفرعي.

كما سيتم إغلاق جزئي للطريق الرئيس القادم من مخرج 24 إلى مخرج 22، باتجاه الشرق على الطريق الدائري الجنوبي.

أنظمة السلامة المرورية

يذكر أن أعمال الصيانة التي تجريها الأمانة بالتعاون مع إدارة المرور، تأتي وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، بناء على مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمانة الرياض الرياض المرور ميدان الجزائر

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