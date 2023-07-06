شاهد .. طبقا التبعان والخليع في حائل وأبرز مكوناتهما

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ظهر أحد مشايخ حائل، الشيخ عبد الكريم العبيداء، في مقطع فيديو وهو يتحدث عن طبق التبعان والخليع اللذين تشتهر بهما المنطقة.

وأوضح أن الطبقين يتم تحضيرهما من “الأضاحي” ومن مناطق متفرقة فيها تشمل الرؤوس والمصران واللحوم.

وبالنسبة للخليع، أضاف: هو “الشحم والأذناب ويتم تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة جدا”.

13 أكلة شعبية بحائل :

يذكر أن منطقة حائل تتميز بالعديد من العادات والتقاليد الموروثة، خلال أيام عيد الأضحى، حيث تستعد ربات البيوت للطهي وإعداد مائدة العيد التي تتكون من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها حائل.

وجبة التبعان والخليع بحائل:

وتعتبر وجبة ” التبعان ” من أشهر الوجبات التي تتكون من أجزاء الذبائح، مثل الكوارع والكرش -معدة الذبيحة-، بالإضافة إلى قلوبها وأكبادها وكلاها.

وكذلك وجبة ” الخليع ” وهي عبارة عن شحم ومصران يتم طبخها وإضافة الملح إليها وتصفية الودك منها، حيث تؤكل مع ملح أو توضع مع الأكل لإضافة طعم.

تقديم الوجبة:

ويتم تقديم وجبة “التبعان” بعد انتهاء جدول ترتيب الأضاحي لدى العوائل. وعادة ما تبدأ من اليوم الثالث. حيث يجمع ما تبقى من الرؤوس والكوارع والكرش، وحمسه أو طبخه بحسب كل عائلة. ومن ثم تقديمه كإحدى الوجبات الثلاث في اليوم إلا أن الإفطار يعد من أكثر الأوقات المناسبة لتقديمها.

وجرت العادة أن كل بيت من بيوت العائلة يحتفظ بأجزاء أضحيته التي لم تقدم خلال العيد، لطبخها وتقديمها في منزل أكبر العائلة سنًا.

واختلفت طريقة تقديمها وفق طرق متنوعة إلا أن الطريقة القديمة هي التي يحافظ عليها الحائليّون، حيث يحرصون على تعليمها لأبنائهم وتوريثهم هذه العادات الممتعة.

ويقدم مع وجبة ” التبعان” الأكلات الحائلية الشعبية (كالجريش، الهريس، المطازيز، المرقوق، الكبيبا، الحنيني، السمن البري”.

كما يقدم أيضا “الثريد، الرغفان المقشوش، والعصيدة والقشدة” -التي يتم تكشينها بنكهة البهارات الحائلية-، ويقدم إلى جانبها الفاكهة والخضروات.

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