الأولى من نوعها في المملكة والخليج.. نزهتك اليوم في حديقة الأمير سعود بن نايف

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، وخاصة رفقة عائلته وأطفاله، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

حديقة الأمير سعود بن نايف

تعتبر من أجمل حدائق ومنتزهات المنطقة الشرقية، لدرجة أنها نالت لقب أول حديقة ذكية في المملكة ودول الخليج، وتُعرف أيضًا باسم حديقة التركي.

وتتميز بوجود لوحات الخط العربي والمنحوتات التي تُزيّن مدخلها، والمنارة المزخرفة، والنافورة مُثمنة الأضلاع التي تحتل المنطقة المركزية في الحديقة وسط المساحات الخضراء الشاسعة وأشجار نخيل الشاهقة.

كما تضم ​​الحديقة مسارات خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة المستعدين الذين يرغبون في حضور فعاليات ثقافية متنوعة، وكذلك هناك منشآت تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة مثل نظام الصوت، وتقنية برايل، ولغة الإشارة للمكفوفين والصم.

للباحثين عن الراحة النفسية

الحديقة مصممة لتأخذك لعالم بعيد، عالم مِن الجمال، والراحة النفسية، والتأمل، والمعرفة.

كما تهدف إلى إقامة بيئة إيجابية تساعد على بناء الإنسان. فتعنى بجميع الأشخاص مِن كُل المراحل العمرية، ومختلف الشرائح الثقافية، وتقوم على تغذية عناصر الإنسان الثلاثة الروح، والعقل، والجسد، و تمنح ذوي الإعاقة اهتماما خاصاً.

مساحة كبيرة:

الحديقة مُقامة على مساحة تبلغ أكثر مِن أربعة آلاف متر، وبها أكثر مِن 157نخلة، وهي إحدى مبادرات التركي المجتمعية بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية.

أهم مميزات حديقة الأمير سعود بن نايف



١- جولة اكتشاف الجمال والطبيعة

عند وصولك إلى الحديقة عليك أن تأخذ جولة في جنباتها كي تشاهد المساحات الخضراء وما تحتويه من معالم ومشاهد رائعة.

٢- النصوص المكتوبة باللغة العربية على جدرانها

فور دخولك للحديقة ستتوقف أمام أولى العبارات المكتوبة بالخط العربي، وكلما تعمقت داخلها ستجد على جدرانها نصوص منقوشة عليها بالعربية، ومُستلهمة مِن تراثنا العربي، في الحكمة، والثقافة، والأدب مناسبة للجميع، وفي كُل الأوقات فهدفهم في هذه النقطة قائم على الديمومة، والصلاحية لكل وقت ولكل حين.

وذلك كُله بهدف نشر المعرفة، وشحذ الهمم، والحفاظ على تراثنا العربي، والمفاخرة به. تِلك النصوص الثقافية تكون تحت إشراف مدرس للغة العربية.الكتابات على جدران حديقة الأمير سعود.

٣- الفنار

يصفه القائمون على الحديقة بأنه يُشير إلى التسلسل المعرفي في حياة الإنسان الذي يعزز قيمه الإنسانية، و تطوره المستمر في مختلف نواحي الحياة. كذلك تِلك الأضواء التي تخرج مِنه، والزخارف المنقوشة عليه لابد وأن يبعث في النفس الأمل، والراحة.

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٤- النافورة

نافورة تأخذ مكانها وسط الحديقة على شكل نجمة ثُمانية، فيتدفق فيها الماء بشكل تموجات نصف دائرية فيمنحك خرير الماء فيها راحة نفسية، وتصميم النافورة الساحر يبعث فيك الكثير مِن صفاء الذهن، والتأمل. وقد صممت تِلك النافورة لتحمل لنا جمال فلسفة حضارتنا العربية، والإسلامية.النافورة-في حديقة الأمير سعود.

٥- الخدمة الميزة لذوي الاحتياجات الخاصة

تم تجهيز الحديقة بأفضل الخدمات، والتسهيلات، والأدوات لتناسب زوار الحديقة مِن ذوي الاحتياجات الخاصة. التي تساعدهم، وتيسر لهم لقضاء أفضل الأوقات فيها وأمتعها. مثل: تركيب نظام صوتي آلي لكي يساعد الزائرين المكفوفين مِن قراءة، واستيعاب النصوص المكتوبة على الجدران.، وتوفيرها أيضاً بلغة برايل.

وتركيب مسارات أرضية، ونقاط تحذيرية كي تساعد المكفوفين على التنقل. وإعداد عرض مرئي بلغة الإشارة لترجمة النصوص المكتوبة لخدمة الصم، ومدخل مخصص لمستخدمي الكراسي المتحركة. فيصفها ذوي الاحتياجات الخاصة بالحديقة العادلة.

٦- المسطحات الخضراء

فبما أنها حديقة فلابد أن تكتسي أرضها بالخضرة، والأشجار، والنخيل التي تبعث الراحة، والسكينة في النفس، وتعطي المكان جواً مِن النقاء، والاسترخاء.النخيل في حديقة الأمير سعود بن نايف.

٧- المبادرات والمناسبات

ولأن الحديقة مفتوحة للجميع، وهدفها نشر المعرفة، والمتعة، والتميز، فقد فتحت الحديقة أبوابها للموهوبين جميعهم، وللجهات الحكومية في المنطقة الشرقية لإقامة فعالياتهم فيها مجاناً ودون أي مقابل سواء كانت اجتماعية، أو ثقافية، أو ترفيهية.

موقع حديقة الأمير سعود بن نايف

يمكنك الوصول إلى حديقة الأمير سعود بن نايف عبر خرائط جوجل بالضغط هنا

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