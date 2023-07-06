توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن توزيع شركات الطيران بصالة المغادرة

تواصل – فريق التحرير:

نشر مطار الملك عبد العزيز الدولي، إنفوجراف، للتوضيح بتوزيع شركات الطيران في منطقة إنهاء إجراءات السفر في صالة المغادرة.

تصنيف الشركات

وبحسب التصنيف فإن الشركات موزعة كالتالي:

a (السعودية – السعودية رحلات داخلية)

b (الخطوط القطرية – الخطوط التركية)

c (السعودية رحلات دولية)

d (السعودية لأمريكا وبريطانيا – طيران ناس – الكويتية)

e (فلاي دبي – طيران أديل – الطيران الإماراتي)

تهريب مواد مخدرة:

في وقت سابق، تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كيلوجرام من مادة “الكوكايين” المخدرة.

كوكايين بمطار الملك عبد العزيز:

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ثلاثة أشخاص من المسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عُثر على تلك الكمية من مادة “الكوكايين” المخدرة مُخبأة في أحشائهم.

ضربات أمنية:

وأمس الخميس وجهت الجهات المختصة ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

ففي منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم مادة نبات القات.

إحباط حشيش بجدة:

وفي محافظة جدة قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

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https://twitter.com/KAIAirport/status/1677047058262286341