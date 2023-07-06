شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سفينة محملة بـ 1200 مركبة بأمريكا

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وثق مقطع فيديو لحظة اندلاع حريق ضخم في سفينة شحن محملة بنحو ١٢٠٠ مركبة بميناء نيوارك في نيوجيرسي الأمريكية.

محاولة لإنقاذ الموقف:

وكشف الفيديو عن محاولات لإنقاذ الموقف والسيطرة على الحريق قبل أن يلتهم المركبات.

ويبدو أن المركبات التي كانت على ظهر السفينة “فاخرة” وأسعارها عالية جدا.

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بالفيديو.. احتراق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات في المحيط الأطلسي

احتراق سفينة:

في وقت سابق، أعلنت القوات البحرية البرتغالية، أنها سفينة الشحن “فيليسيتي آيس”، التي تحمل ما يقرب من 4000 سيارة اشتعلت بها النيران قبالة السواحل.

وأوضحت البحرية أنها تمكنت من انقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22، مؤكدة أنها لا تعرف مصير السيارات على متن السفينة، التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، حسب”سبوتنيك”.

وأضافت أن السفينة انطلقت من ميناء إمدن بألمانيا وعلى متنها سيارات فولكس فاجن وأودي ولامبورجيني وبورش وبوجاتي.

وأظهر فيديو متداول، أنه تم التقاط 11 من أفراد الطاقم بواسطة مروحية تابعة للبحرية البرتغالية.