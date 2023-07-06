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نشرت إدارة تعليم الطائف جدول اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم هذا العام 1444هـ “نظام مقررات”.

اختبارات الدور الثاني لنظام المقررات

وأوضحت إدارة تعليم الطائف، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مقر الاختبار هو “ثانوية القيروان”، ويمكن معرفة تفاصيل جدول الاختبارات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم نجران عن مواعيد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

مواعيد وأماكن الاختبارات

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران عن بعدء اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، من يوم الأحد 21/12/1444هـ، إلى يوم الخميس 25/12/1444هـ”.

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وأضافت أن الاختبارات ستنطلق الساعة 7 صباحا، وستكون للبنين بثانوية الملك فهد بنجران، والبنات الثانوية الثالثة بحي الفهد.

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