زيادة الوزن مرتبطة بـ 18 نوعًا من السرطان

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كشفت دراسة حديثة أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ18 نوعاً من السرطان في مقدمتها سرطان الدم.

زيادة الوزن:

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة ببعض أنواع الأورام السرطانية مثل سرطانات الثدي والأمعاء والكلى والبنكرياس.

وربطت الدراسة الجديدة الوزن الزائد بسرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطانات المثانة والرأس والرقبة.

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فحص بيانات:

وقام الباحثون بفحص بيانات أكثر من 2.6 مليون من البالغين الإسبان الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أقل والذين لم يكونوا مصابين بأي نوع من السرطان في عام 2009.

ووجد الفريق أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قبل بلوغ سن الأربعين يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بـ18 نوعا من السرطان.

ومن بين المشاركين جميعا، تم تشخيص أكثر من 225 ألف شخص بالسرطان بحلول نهاية الدراسة.

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