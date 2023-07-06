الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
زيادة الوزن مرتبطة بـ 18 نوعًا من السرطان
الأرصاد تحذر: الحرارة تصل لـ 48 مئوية على هذه المنطقة.. اليوم
لحظات مذهلة.. كيف يصل النمر المرقط إلى فريسته (فيديو)
توضيح من “المرور” بشأن مواعيد تعليم القيادة المجانية عبر “أبشر”
تجاوزت 48 مئوية.. 4 مدن عربية ضمن أعلى 15 مدينة حرارة بالعالم
الروثانة في المقدمة.. كميات وفيرة وإقبال كبير على رطب المدينة المنورة

الرئيسية

 /

صحة

 /

زيادة الوزن مرتبطة بـ 18 نوعًا من السرطان

زيادة الوزن مرتبطة بـ 18 نوعًا من السرطان

زيادة الوزن مرتبطة بـ 18 نوعًا من السرطان
١٢:٣١:٣٩ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن  زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ18 نوعاً من السرطان في مقدمتها سرطان الدم.

زيادة الوزن:

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة ببعض أنواع الأورام السرطانية مثل سرطانات الثدي والأمعاء والكلى والبنكرياس.

وربطت الدراسة الجديدة الوزن الزائد بسرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطانات المثانة والرأس والرقبة.

اقرأ أيضًا:

8 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم.. كيف تكتشفينها مبكرًا؟

فحص بيانات:

وقام الباحثون بفحص بيانات أكثر من 2.6 مليون من البالغين الإسبان الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أقل والذين لم يكونوا مصابين بأي نوع من السرطان في عام 2009.

ووجد الفريق أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قبل بلوغ سن الأربعين يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بـ18 نوعا من السرطان.

ومن بين المشاركين جميعا، تم تشخيص أكثر من 225 ألف شخص بالسرطان بحلول نهاية الدراسة.

اقرأ أيضًا:

تناولها يوميًا.. 8 فواكه تساعدك في الوقاية من السرطان

الكلمات الدلالية:
السرطانات الوزن الزائد دراسة حديثة سرطان الدم

مواد ذات صلة

المزيد
تعرف على أضرار الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

تعرف على أضرار الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

١٢:٤٣ م، الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
7 وصفات للتخلص من الكسل والخمول

7 وصفات للتخلص من الكسل والخمول

٠٩:٥٢ م، الأحد، ١٠ سبتمبر ٢٠١٧
أفضل مشروب في الصباح بديلاً للقهوة والشاي

أفضل مشروب في الصباح بديلاً للقهوة والشاي

٠٨:٠١ ص، الأحد، ٠٧ أغسطس ٢٠١٦
5 أطعمة ومشروبات تخفض نسبة الكوليسترول في الدم

5 أطعمة ومشروبات تخفض نسبة الكوليسترول في الدم

١٠:٤٦ ص، الأثنين، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *