الأرصاد تحذر: الحرارة تصل لـ 48 مئوية على هذه المنطقة.. اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق خلال اليوم الجمعة.

حالة من التقلبات الجوية

وتفصيلا، توقع المركز أن تصل درجات الحرارة إلى 48 مئوية على المنطقة الشرقية.

كما شملت توقعات الأرصاد، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الباحة، تستمر حتى الـ 8 مساء الجمعة.

أما في المدينة المنورة، فمن المتوقع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ الثانية ظهرا وتستمر حتى الـ 10 مساء.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها .

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