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لحظات مذهلة.. كيف يصل النمر المرقط إلى فريسته (فيديو)
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لحظات مذهلة.. كيف يصل النمر المرقط إلى فريسته (فيديو)

لحظات مذهلة.. كيف يصل النمر المرقط إلى فريسته (فيديو)

لحظات مذهلة.. كيف يصل النمر المرقط إلى فريسته (فيديو)
١٢:١٤:٠٤ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة مهاجمة النمر المرقط لفريسته والإمساك بها مستغلا تخفيه وسط الحشائش وسرعته الهائلة.

نمر يهاجم الفريسة:

ويسير النمر ببطء شديد مستغلا قدرته العالية حتى أن الفريسة تتفاجأ به أمامها ولا يوجد أي طريق أمامها للهروب.

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لحظات نادرة:

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات نادرة لنجاح النمر المرقط بافتراس تمساح ضخم.

وأظهر المقطع المتداول، لحظة قفز النمر المرقط في الماء فوق التمساح والإمساك به من رأسه والصعود به إلى اليابسة لالتهامه.

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نمر يُغلق مطار نيبال الوحيد

نمر مرقط:

كما تسبَّب نمر مرقط في إغلاق المطار الدولي الوحيد في نيبال، اليوم الاثنين، ودفع المسؤولين لتدشين عملية بحث عنه للسيطرة عليه.

وقال المتحدث باسم مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة كاتمندو بريم ناث ثاكور، إن طياراً تابعاً لشركة طيران خَاصَّة شاهد النمر المرقط على المدرج؛ مِمَّا أدى لإغلاق المطار لمدة 15 دقيقة.

وأضَافَ: أنهم يحاولون الإمساك به بُعيد دخوله مصرفاً مائياً من خلال حشد 50 شَخْصَاً بينهم رجال إطفاء، وأفراد أمن، ومسؤولون عن الحياة البرية، مُؤكِّدَاً استئناف حركة الطيران، رُغم أن النمر لا يزال طليقاً.

الكلمات الدلالية:
الغزال غزال فريسة نمر نمر مرقط

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