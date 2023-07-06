الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح من “المرور” بشأن مواعيد تعليم القيادة المجانية عبر “أبشر”
تجاوزت 48 مئوية.. 4 مدن عربية ضمن أعلى 15 مدينة حرارة بالعالم
الروثانة في المقدمة.. كميات وفيرة وإقبال كبير على رطب المدينة المنورة
دراسة: النشاط البدني والرياضة يقللان الإصابة بأخطر أمراض العصر
المملكة تؤكد أهمية اعتماد اللغة العربية ضمن لغات نظامي مدريد ولاهاي
تعرف على أبرز الفروق بين تطبيقي ثريدز وتويتر

الرئيسية

 /

محليات

 /

توضيح من “المرور” بشأن مواعيد تعليم القيادة المجانية عبر “أبشر”

توضيح من “المرور” بشأن مواعيد تعليم القيادة المجانية عبر “أبشر”

توضيح من “المرور” بشأن مواعيد تعليم القيادة المجانية عبر “أبشر”
١٢:٠٨:٠٨ ص، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة المرور على أن حجز مواعيد تعليم القيادة يكون مجاني، عبر منصة “أبشر”.

9 خطوات

آلية الدخول لخدمة حجز مواعيد تعليم القيادة:

1- الدخول لمنصة أبشر

2- اخنيار أيقونة خدماتي.

3 – اختيار المرور.

4- تحديد خدمة إصدار رخصة القيادة.

5- الانتقال للخدمة.

6- حجز موعد جديد.

7- اختيار الخدمة المطلوبة والمنطقة.

8- اختيار مدرسة تعليم القيادة.

9- تحديد الموعد.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من “المرور” لتجنب هذه الحوادث

المرور السعودي:

ناشدت إدارة “المرور” قائدي المركبات، الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، كونها من أهم عناصر الأمان، الحماية من الحوادث.

جاء ذلك على الحساب الرسمي للمرور على مواقع التواصل “تويتر”.

وأكد المرور على أن الالتزام بالمسافات الآمنة يمنح قائد المركبة، وقتا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة، ومن ثم تفادي وقوع الحوادث المرورية.

أنواع مسافات الأمان وقياساتها

مسافة قانونية يجب أن تكون بينك وبين السيارة التي أمامك، والتي تمنحك وقتاً وفرصة للتوقف بأمان عند التوقف المفاجئ للسيارة التي أمامك.

وتزيد المسافة كلما زادت السرعة، وهي 5 أمتار إلى 10 أمتار، وتزيد المسافة بمقدار 5 أمتار لكل 10 كم سرعة إضافية على الطرق السريعة.

مسافة الأمان الجانبية:

هي مسافة آمنة يجب تركها بين السيارات من الجانب، وتجنب اصطدام السيارات وتلك المسافة التي يجب ألا تقل عن 1 متر وتصل إلى 2 متر على الطرق السريعة.

مسافة إعطاء إشارة للاتجاه يمينا أو يسارا

قبل الانحراف بالسيارة يمينا أو يسارا، يجب على القائد تنبيه السيارات القادمة من الخلف، بتشغيل ذراع الإشارة الجانبية من مسافة لا تقل عن 100 متر، ألا يتم الانحراف إلا بعد التأكد من خلو الطريق.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن إدارة المرور السعودية المرور المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض تستضيف مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص.. اليوم

الرياض تستضيف مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص.. اليوم

٠٨:٤٦ م، الأثنين، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٣
مطوفو أفريقيا: أرشدنا 10 آلاف حاج تائه وباشرنا 315 حالة صحية بالمشاعر

مطوفو أفريقيا: أرشدنا 10 آلاف حاج تائه وباشرنا 315 حالة صحية بالمشاعر

٠٦:٢٥ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠١٦
كيف تحصل على وظيفة ومكافأة شهرية 3 آلاف ريال؟.. للمواطنين فقط

كيف تحصل على وظيفة ومكافأة شهرية 3 آلاف ريال؟.. للمواطنين فقط

١١:٠٠ ص، الأحد، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨
مكتبة الملك فهد تعلن إقامة دورات تدريبية مجانية عن بُعد في مختلف المجالات

مكتبة الملك فهد تعلن إقامة دورات تدريبية مجانية عن بُعد في مختلف المجالات

٠١:٥١ م، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *