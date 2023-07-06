توضيح من “المرور” بشأن مواعيد تعليم القيادة المجانية عبر “أبشر”

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أكدت إدارة المرور على أن حجز مواعيد تعليم القيادة يكون مجاني، عبر منصة “أبشر”.

9 خطوات

آلية الدخول لخدمة حجز مواعيد تعليم القيادة:

1- الدخول لمنصة أبشر

2- اخنيار أيقونة خدماتي.

3 – اختيار المرور.

4- تحديد خدمة إصدار رخصة القيادة.

5- الانتقال للخدمة.

6- حجز موعد جديد.

7- اختيار الخدمة المطلوبة والمنطقة.

8- اختيار مدرسة تعليم القيادة.

9- تحديد الموعد.

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تنبيه مهم من “المرور” لتجنب هذه الحوادث

المرور السعودي:

ناشدت إدارة “المرور” قائدي المركبات، الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، كونها من أهم عناصر الأمان، الحماية من الحوادث.

جاء ذلك على الحساب الرسمي للمرور على مواقع التواصل “تويتر”.

وأكد المرور على أن الالتزام بالمسافات الآمنة يمنح قائد المركبة، وقتا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة، ومن ثم تفادي وقوع الحوادث المرورية.

أنواع مسافات الأمان وقياساتها

مسافة قانونية يجب أن تكون بينك وبين السيارة التي أمامك، والتي تمنحك وقتاً وفرصة للتوقف بأمان عند التوقف المفاجئ للسيارة التي أمامك.

وتزيد المسافة كلما زادت السرعة، وهي 5 أمتار إلى 10 أمتار، وتزيد المسافة بمقدار 5 أمتار لكل 10 كم سرعة إضافية على الطرق السريعة.

مسافة الأمان الجانبية:

هي مسافة آمنة يجب تركها بين السيارات من الجانب، وتجنب اصطدام السيارات وتلك المسافة التي يجب ألا تقل عن 1 متر وتصل إلى 2 متر على الطرق السريعة.

مسافة إعطاء إشارة للاتجاه يمينا أو يسارا

قبل الانحراف بالسيارة يمينا أو يسارا، يجب على القائد تنبيه السيارات القادمة من الخلف، بتشغيل ذراع الإشارة الجانبية من مسافة لا تقل عن 100 متر، ألا يتم الانحراف إلا بعد التأكد من خلو الطريق.