تجاوزت 48 مئوية.. 4 مدن عربية ضمن أعلى 15 مدينة حرارة بالعالم

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سجلت 3 مدن جزائرية درجات حرارة مرتفعة، حيث جاءت ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم.

مدن جزائرية الأعلى حرارة في الصيف:

وكان موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم، قد سجل درجات الحرارة للمدن الثلاث خلال 24 ساعة الأخيرة.

وجاءت مدينة تيميمون بولاية أدرار الجزائرية في المركز الخامس بـ48.4 درجة مئوية، وذلك في آخر تحديث للموقع.

واحتلّت مدينة أدرار المركز الحادي عشر بـ 47.6 درجة مئوية في حين جاءت برج ouallene بأدرار في المركز الرابع عشر بـ بـ 47.3 درجة مئوية.

بينما تصدرت القائمة مقاطعة اميديه الإيرانية بـ 50.2 درجة مئوية، متبوعة بمدينة ابادان الإيرانية بـ 49.6 درجة مئوية.

السماوة بالعراق:

فيما جاءت في المركز الخامس عشر والأخير من قائمة المدن الأكثر حرا في العالم مدينة السماوة في العراق بـ 47 درجة مئوية.

الحرارة بالكويت:

وفي سياق متصل تشهد الكويت بدءًا من يوم الجمعة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تشود أجواء شديدة الحرارة، فيما يتوقع أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 50 إلى 52 مئوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي – وفقًا لصحيفة الراى- إنه من المتوقع أن تشهد أجواء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة شديدة الحرارة تبدأ الجمعة.

وأوضح العتيبي أن “الطقس سيشهد حالة من الاستقرار، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الرياح الشمالية الغربية التي ستتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متراً في الساعة”.

وذكر أن الموجة شديدة الحرارة متوقع لها أن تستمر حتى الأحد المقبل، داعياً الجميع إلى الإكثار من تناول السوائل لتعويض الفاقد.

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