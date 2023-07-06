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الروثانة في المقدمة.. كميات وفيرة وإقبال كبير على رطب المدينة المنورة

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الروثانة في المقدمة.. كميات وفيرة وإقبال كبير على رطب المدينة المنورة

الروثانة في المقدمة.. كميات وفيرة وإقبال كبير على رطب المدينة المنورة

الروثانة في المقدمة.. كميات وفيرة وإقبال كبير على رطب المدينة المنورة
١١:٣٤:٣٦ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

يتزامن موسم حصاد الرطب بالمدينة المنورة مع موسم الحج هذا العام؛ مايسهم في زيادة المبيعات.

رطب المدينة المنورة:

وبدأ المزارعون بالمدينة المنورة مطلع شهر يونيو جني محصول الرطب لهذا العام, حيث ترد إلى سوق التمور المركزي يوميًّا كميات وفيرة من الرطب؛أبرزها الروثانة, والعجوة, واللونة, والربيعة.

رطب الروثانة:

ورصدت “واس” اليوم حركة البيع في سوق التمور المركزي،حيث تصل كميات وفيره من الرطب وغيره من أنواع التمور، حيث سجَّلت مبيعات الرطب نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية,إذ تصدَّر رطب الروثانة حجم المبيعات؛نظرًا لكثرة الطلب على هذا النوع من الرطب.

فيما سجَّلت أسعار الرطب خلال الأسبوع الجاري أدنى مستوياتها منذ بدء الموسم بسبب وفرة كميات الرطب الواردة من مزارع النخيل إلى السوق المركزي ومنافذ البيع؛ما أسهم في تخفيض الأسعار.

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إقبال كبير رطب الروثانة رطب المدينة المنورة سوق التمور المركزي كميات وفيرة

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