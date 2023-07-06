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دراسة: النشاط البدني والرياضة يقللان الإصابة بأخطر أمراض العصر

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دراسة: النشاط البدني والرياضة يقللان الإصابة بأخطر أمراض العصر

دراسة: النشاط البدني والرياضة يقللان الإصابة بأخطر أمراض العصر

دراسة: النشاط البدني والرياضة يقللان الإصابة بأخطر أمراض العصر
١١:٢٩:٥٧ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواص – فريق التحرير:

توصلت دراسة سويدية حديثة، إلى أهمية الرياضة والنشاط البدني في الوقاية من مرض السرطان.

أهمية الرياضة والنشاط البدني

وأوضح الباحثون في الدراسة، أن اللياقة البدنية للرجل تؤثر على ما إذا كان سيصاب أو سينجو من ثلاثة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند الذكور.

وقال الباحثون: “إن المستويات الأعلى من اللياقة البدنية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والرئة بشكل ملحوظ، بحسب موقع “Healthday”.

أهم نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أن اللياقة البدنية تلعب أيضًا دورًا في احتمالية نجاة الرجل من سرطان البروستاتا والقولون والرئة.

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وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة الرئيسية إيلين إكبلوم باك، وهي محاضرة كبيرة في المدرسة السويدية للرياضة و العلوم الصحية في ستوكهولم أن الإرشادات الحالية تركز على الوقاية من السرطان على النشاط البدني حيث أن اللياقة البدنية مهمة لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتقليل خطر الوفاة من السرطانات الشائعة لدى الرجال”.

وخلال الدراسة قامت إكبلوم باك وزملاؤها بتحليل بيانات ما يقرب من 178000 رجل سويدي ، وجميعهم أكملوا تقييمًا للصحة المهنية بين أكتوبر 1982 وديسمبر 2019.

وخصلت الدراسة إلى أن الرجال الذين يتمتعون بمستويات معتدلة وعالية من اللياقة البدنية كانوا أيضًا 43٪ و 71٪ أقل عرضة للوفاة من سرطان البروستاتا من الرجال ذوي اللياقة البدنية المنخفضة للغاية.

كما أوضح الباحثون أن خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة كان أقل بنسبة 59٪ لدى الرجال ذوي اللياقة البدنية العالية.

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الكلمات الدلالية:
الرياضة السرطان النشاط البدني الوقاية من السرطان

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