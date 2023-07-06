مُرتد عن الإسلام.. اعتقال المصري مُدنس القرآن الكريم في روسيا

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أثيرت حالة كبيرة من الغضب مؤخرًا، بعد تداول مقطع فيديو لمواطن مصري يقوم بتدنيس القرآن الكريم بشكل علني، حيث تبين أن المقطع المتداول في مدينة أوليانوفسك الروسية.

من هو المصري مدنس القرآن؟

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن المواطن المصري الذي قام بتدنيس القرآن الكريم في مشهد مستفز، يدعى سعيد عبد الرازق من مواليد 1995 ويعيش في أوليانوفسك، حيث هرب في صيف 2019 إلى روسيا وتعمد في كنيسة أرثوذكسية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

تزوج روسية

في وقت لاحق عاش مع امرأة روسية ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لكن الزوجين انفصلا، حيث قالت زوجته السابقة إن طليقها المصري لا يعمل في أي مكان ولن يعود إلى مصر.

وأضافت أنها الآن لا تتواصل معه عمليا، لكنه حاول في وقت سابق اختطاف الطفل وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عنه.

القبض عليه

أعلن حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية، اليكسي روسكيخ، عن توقيف المواطن المصري بعد قيامه بتدنيس القرآن علنيا، الذي قام بعد ذلك كما يقال بإحراقه.

وكتب الحاكم على “تليغرام”، يوم أمس الأربعاء: “تداول على الانترنت مقطع فيديو، لقيام مواطن أجنبي بتدنيس القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين. وحسب المعلومات الأولية، كان منفذ للاستفزاز في مدينة أوليانوفسك”.

وأضاف حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية: “تتعامل أجهزتنا الأمنية الآن مع هذا الحادث”.

وأكد أن “هذه جريمة ضدنا جميعا. والإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة”، مؤكدا على “احترام مشاعر المؤمنين”.

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