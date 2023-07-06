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“المركزي” يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات.. وهذه أبرز أهدافها
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“المركزي” يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات.. وهذه أبرز أهدافها

“المركزي” يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات.. وهذه أبرز أهدافها

“المركزي” يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات.. وهذه أبرز أهدافها
١١:١٣:٥٨ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك المركزي “ساما”، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف النظام، من خلال تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة.

نظام المدفوعات:

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك المركزي في حماية القطاع المالي واستقراره.

كما تعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI).

أهداف اللائحة:

1- تحقق اللائحة التنفيذية بيئةً جاذبةً للاستثمار؛ من خلال وضع المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة المدفوعات.

2- تحفيز الابتكار والمنافسة، بما يساهم في توليد خدمات ومنتجات تواكب المستجدات الدولية في قطاع المدفوعات وتلبي احتياجات كافة فئات العملاء بما يحقق الشمول المالي.

الأحكام المتعلقة:

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، وتنظيم التزامات كافة الأطراف في عمليات المدفوعات، بما يساهم في حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات.

كما تضمنت الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات المهمة ونهائية التسوية، بما يضمن سلامة التعاملات واستقرارها.

البنك المركزي:

وطرح البنك المركزي في وقت سابق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالها وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأُخذ منها ما يحقق أهداف النظام قبل اعتمادها بالصيغة النهائية، وفق بيان البنك.

ودخلت اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها حيز النفاذ من تاريخ إصدارها، وتحل محل القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البنك المركزي السعودية المملكة ساما

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