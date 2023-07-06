الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
قرار مفاجيء من الأوقاف الكويتية بشأن “البدون”
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قرار مفاجيء من الأوقاف الكويتية بشأن “البدون”

قرار مفاجيء من الأوقاف الكويتية بشأن “البدون”

قرار مفاجيء من الأوقاف الكويتية بشأن “البدون”
١١:١٩:١٥ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعتزم وزارة الأوقاف الكويتية السماح للبدون بأداء العمرة وفق شروط وآليات تحدده الوزارة مع المملكة.

السماح للبدون بالعمرة:

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة الحج خاطبت وزارة الحج في المملكة لتمكين أبناء فئة البدون من أداء مناسك العمرة.

وكشفت المصادر، أن وزارة الأوقاف تنتظر رد المملكة، ووضع آليات وشروط الموافقة على طلبها.

البدون وفريضة الحج:

وفي وقت سابق أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي أنه تم الاتفاق على تسيير خمس حملات حج خاصة بـ”البدون”، مع تعهّد الحملات بإعادتهم إلى البلاد بعد انتهاء الحج.

كما بيّن أيضا أن دخولهم إلى المملكة عبر الجو فقط، وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية.

وأعلنت سفارة المملكة في الكويت حينها، أن المملكة ستصدر ألف تأشيرة للمقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت “البدون”، لأداء فريضة الحج.

ونوهت أنها ستعمل على إصدار التأشيرات مكتملة المتطلبات فور تقديم الطلبات لها من حملات الحج المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.

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الكلمات الدلالية:
البدون العمرة الكويت وزارة الأوقاف

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