تعرف على أبرز الفروق بين تطبيقي ثريدز وتويتر

ملاحظة بدون الفيديو

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مع إطلاق شركة ميتا رسمياً، تطبيق ثريدز، زادت عمليات البحث من المستخدمين عن أبرز مزايا التطبيق والفرق بينه وبين تويتر.

وفي هذا السياق، أوضحت المختصة في التقنية فدوى البواردي أهم الفروق بين تطبيقي ثريدز وتويتر.

أهم الفروق بين ثريدز وتويتر

وقالت: “إن تطبيق ثريدز يتشابه إلى حد كبير مع تويتر، حيث يحتوي على نصوص قصيرة، يمكن مشاركتها والرد عليها والإعجاب بها، “.

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وأضافت “أن أهم الاختلافات تتمثل في أن تطبيق ثريدز لا يوجد فيه إمكانية للمراسلة المباشرة، والنص أطول في ثريدز حيث يصل إلى 500 حرف وهو ضعف المسموح به في تويتر”.

أما عن مقاطع الفيديو فأوضحت أن ثريدز يتيح مقاطع فيديو تصل لـ 5 دقائق بينما في تويتر تصل لدقيقتين في المتوسط”، وفقا لـ”الإخبارية”.

إطلاق تطبيق ثريدز رسمياً

وفي وقت سابق، أطلقت شركة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك رسمياً تطبيق “ثريدز” الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.

ويعد “ثريدز” أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

أهلا بكم في ثريدز

كما بات “ثريدز” متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23,00 ت.غ مساء الأربعاء.

بدوره، كتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”.

ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بانستغرام التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.

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