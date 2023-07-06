هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان؟ وزارة الحج تجيب
تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الحج والعمرة، أن مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
توضيح مهم من الحج والعمرة
جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان”.
وأجابت وزارة الحج والعمرة، بقولها: “حياكم الله.. مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة وهي:
– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa
– حساب الوزارة في تويتر : @HajMinistry
حرية التنقل بين مدن المملكة
هذا وأتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين، حرية التنقل بين مدن المملكة خلال فترة التأشيرة البالغة 90 يومًا.
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حياكم الله
مواعيد بدء اصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة
– الموقع الإلكتروني : https://t.co/rnkp0EMgNz
– حساب تويتر : @HajMinistry
دمتم بخير
— وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) July 6, 2023