الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان؟ وزارة الحج تجيب
مُرتد عن الإسلام.. اعتقال المصري مُدنس القرآن الكريم في روسيا
استشاري ينصح من يعاني من مشاكل الجهاز الهضمي بتناول هذه الفاكهة
لحماية الأطفال من الغرق.. 7 خطوات هامة يجب عليك فعلها
أرقام صادمة.. 12 حريقًا يوميًا بدولة خليجية
مفاجأة بشأن فيديو تسليم السويد “حارق المصحف” للسفارة العراقية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان؟ وزارة الحج تجيب

هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان؟ وزارة الحج تجيب

هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان؟ وزارة الحج تجيب
١١:٠٦:٢٣ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

توضيح مهم من الحج والعمرة

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان”.

وأجابت وزارة الحج والعمرة، بقولها: “حياكم الله.. مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة وهي:

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa

– حساب الوزارة في تويتر : @HajMinistry

حرية التنقل بين مدن المملكة

هذا وأتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين، حرية التنقل بين مدن المملكة خلال فترة التأشيرة البالغة 90 يومًا.

وأضافت عبر حسابها في موقع “تويتر” مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته”.

اقرأ أيضًا:

هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة من غير تصريح؟.. توضيح مهم من الحج

الكلمات الدلالية:
الحج الحج والعمرة المملكة تأشيرة العمرة وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تدعم مستشفيات جازان بأمهر أطباء المملكة

«الصحة» تدعم مستشفيات جازان بأمهر أطباء المملكة

٠٨:٠٠ م، السبت، ١٨ أبريل ٢٠١٥
«السلمي» يوضح حكم ارتداء السلاسل المنتشرة في الأسواق

«السلمي» يوضح حكم ارتداء السلاسل المنتشرة في الأسواق

١١:٥٩ م، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧
قلق أمريكي من مراقبة «جوجل» لأنشطة طلاب المدارس

قلق أمريكي من مراقبة «جوجل» لأنشطة طلاب المدارس

٠٧:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥
فرصة لهطول أمطار رعدية على 5 مناطق.. وسكاكا تسجل «صفر مئوية»

فرصة لهطول أمطار رعدية على 5 مناطق.. وسكاكا تسجل «صفر مئوية»

١٢:٥٩ م، الجمعة، ١٨ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *