هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان؟ وزارة الحج تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

توضيح مهم من الحج والعمرة

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “هل يمكنني الدخول إلى المملكه بتأشيرة عمرة من السودان”.

وأجابت وزارة الحج والعمرة، بقولها: “حياكم الله.. مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة وهي:

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa

– حساب الوزارة في تويتر : @HajMinistry

حرية التنقل بين مدن المملكة

هذا وأتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين، حرية التنقل بين مدن المملكة خلال فترة التأشيرة البالغة 90 يومًا.

وأضافت عبر حسابها في موقع “تويتر” مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته”.

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