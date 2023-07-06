أرقام صادمة.. 12 حريقًا يوميًا بدولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن ارتفاع مخيف للحرائق في البلاد، منذ دخول فصل الصيف الحالي.

حرائق في الكويت:

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر إطفائية أن معدل الحرائق وصل إلى 12 حريقاً في اليوم.

وأوضحت المصادر أن إهمال الاشتراطات الوقائية وسوء التخزين والتكدس والعشوائية تعتبر أبرز الأخطاء التي يقع فيها كثيرون، وتفضي إلى اندلاع الحرائق.

ونوهت أن زيادة معدل الحرائق مع كل حلول لفصل الصيف سنوياً، بسبب لجوء البعض إلى تشغيل أجهزة التكييف بلا توقف، ما يزيد الأحمال على التيار الكهربائي.

وأضافت أن فرق الإطفاء تعاملت مع نحو 2150 حريقاً متنوعاً منذ يناير 2023، وحتى 3 يوليو الجاري، بمعدل 12 حريقاً يومياً.

وأشارت إلى أن التماس الكهربائي، تسبب بمفرده في اندلاع 36 %من تلك الحرائق.

التماس الكهربائي:

وكان التماس الكهربائي وراء 762 حريقاً تقريباً بنسبة تصل إلى نحو %36 من الإجمالي، ثم رمي أعقاب السجائر حيث تسبب في نحو 362 حريقاً.

وجاء في المرتبة الثالثة عبث الأطفال بمصدر حراري أو مواد قابلة للاشتعال وتسبب في نحو 215 حادثاً.

وفي المرتبة الرابعة الحرائق المتعمدة بفعل فاعل وتسببت في نحو 197 حريقاً بنسبة تصل إلى نحو 9 %من إجمالي الحرائق.

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