لحماية الأطفال من الغرق.. 7 خطوات هامة يجب عليك فعلها

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نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأن الغرق هو ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم.

7 خطوات

وحددت العديد من الطرق التي يمكن باتباعها وقاية الأطفال من الغرق وهي كالتالي:

1- تعيين شخص بالغ لمراقبتهم أثناء السباحة.

2- تعليم الأطفال السباحة من صغرهم.

3- تعلم طرق الإنعاش القلبي الرئوي.

4- التحقق من وسائل السلامة في المسابح.

5- التأكد من أن المسبح غير مكشوف ومغلق بسياج.

6- التأكد من خلو محيط المسيح من أي أدوات تؤدي للتزحلق أو التعرقل.

7- ارتداء الأطفال الذين لا يعرفون السباحة سترة للوقاية من الفرق.

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في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب من الغرق في شلال الحمدة بالباحة (فيديو)

إنقاذ شاب من الغرق:

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إنقاذ شاب في الباحة من الغرق في اللحظة الأخيرة.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية”، فقد تم تدخل سريع لأجل إنقاذ شاب من الغرق في شلال الحمدة بالباحة.

ويظهر الفيديو عدد من الشباب وقد هرعوا إلى الماء لأجل إنقاذ الشاب، والذي كان ينازع أنفاسه الأخيرة.