أول تعليق من ماسك بعد وصول “ثريدز” لـ 30 مليون مشترك

تواصل- فريق التحرير:

اعتبر رجل الأعمال ومالك تويتر “إيلون ماسك” أن المنصة الجديدة “ثريدز” تبدو أنها عبارة عن “نسخ- لصق” لمنصة “تويتر”.

منصة ثريدز:

وأوضح مصدر قريب من الشركة أن مخاوف تنظيمية ستؤجل إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخضع “ميتا” لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشدّدة على شركات الانترنت الكبرى.

وبلغ عدد مشتركي شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة Threads التي أطلقتها “ميتا” الأمريكية لمنافسة “تويتر” 30 مليون مشترك بعد يوم من ظهورها، مع تأجيل تفعيلها في أوروبا لأسباب إجرائية.

وقد أطلقت الخدمة أمس الأربعاء عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش في 100 دولة، حيث تشتغل من دون إعلانات، وتشكل أكبر تحد لـ”تويتر” التي تتخبط في سلسلة من المشاكل.

مارك زوكربيرغ رئيس ميتا:

من جانبه كتب مارك زوكربيرغ رئيس “ميتا” في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”، حيث حاز في دقائق معدودة آلاف علامات الإعجاب.

وأكد زوكربيرغ اليوم الخميس “إنشاء 30 مليون حساب اعتبارا من هذا الصباح. يبدو أنه بداية لشيء مميز، لكن أمامنا الكثير من العمل لبناء هذا التطبيق”.

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