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ما حكم استعمال المحرم للنعناع.. وهل يعتبر من الطيب؟

ما حكم استعمال المحرم للنعناع.. وهل يعتبر من الطيب؟

ما حكم استعمال المحرم للنعناع.. وهل يعتبر من الطيب؟
٠٩:٥٠:٢٩ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء حكم تناول أو شرب النعناع للمحرم.

حكم استخدام النعناع للمحرم

وقال الشيخ الفوزان: “إن النعناع نوع من الطيب، مثل الريحان لا تستعمله وأنت محرم”.

وفي وقت سابق، أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال وجه له، حول الفاصل بين الصلاتين، حال الجمع بين صلاتين لعذر.

قضاء أمر عاجل أو الوضوء

وقال الفوزان، إنه لا بأس بفاصل قصير، من أجل قضاء أمر عاجل، أو شرب الماء مثلا، أو الوضوء، ولا مانع من الكلام بين الصلاتين، أما الفاصل الطويل، الذي قد يقضيه الشخص في النوم مثلا يبطل الصلاة.

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الجمع بين الصلاتين بسبب شدة البرد

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الجمع بين الصلاتين بسبب شدة البرد.

وقال الشيخ الخثلان، رداً على سؤال هل يشرع الجمع بين الصلاتين من أجل شدة البرد؟ إن مجرد شدة البرد لا تبيح الجمع لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تقع على خط 24 وكان يأتيها برد شديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأجواء المناخية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقتنا الحاضر في المدينة لم تختلف كثيراً.

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الشيخ صالح الفوزان المحرم النعناع حكم استخدام النعناع للمحرم صالح الفوزان

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