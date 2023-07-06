مفاجأة بشأن فيديو تسليم السويد “حارق المصحف” للسفارة العراقية

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن حارق المصحف الشريف في السويد.

حارق المصحف بالسويد:

وأظهر الفيديو المتداول لحظة تسليم السويد اللاجئ العراقي وحارق المصحف الشريف سلوان موميكا للسلطات العراقية.

كما ظهر فيه أفراد أمن يقتادون رجلا مجهولا مغطى الرأس، ومعصوب العينين حتى لا يتم التعرف عليه.

وذكرت بعض التعليقات المرفقة مع الفيديو، أنه يوثق لحظة تسليم سلوان موميكا للسفارة العراقية في ستوكهولم.

فيديو قديم:

خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية كشفت أن الفيديو قديم، ولا علاقة بواقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

وأوضحت أن اللقطات الظاهرة في الفيديو المزعوم، سبق وأن نشرت فرانس برس جزءا منها عام 2015.

وبينت الوكالة أنها تعود لشاب عراقي في قبضة السلطات الفنلنديّة ، والذي مع شقيقه بالتورّط في مذبحة قرب مدينة تكريت في شمال العراق عام 2014.

وأشارت إلى أن تلك المذبحة عرفت باسم مجزرة “سبايكر”، وخُطف فيها المئات من المجندين الشباب من قاعدة عسكرية في يونيو 2014 ثمّ أُعدموا، ووصل عدد الضحايا إلى نحو 1700 ضحية.

الخارجية العراقية :

يذكر أن السلطات العراقية، كانت قد طالبت السويد بتسليمها سلوان موميكا البالغ من العمر 37 عاما بعد إقدامه على حرق النسخة من المصحف الشريف صباح يوم عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت في بيان لها أن الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم هو عراقيّ الجنسيّة، لذا نطالب السلطات السويديّة بتسليمه.

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