الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
“البحر الأحمر الدولية” تزف بشرى سارة بشأن محطات الطاقة الشمسية
أول تعليق من ماسك بعد وصول “ثريدز” لـ 30 مليون مشترك
أهم 10.. الإطاحة بسائق حائل المتهور وفيديو انقلاب سيارة حارق المصحف
توضيح من الجوازات بشأن آلية توصيل جواز السفر
“وماتقدموا من خير”.. علي الغامدي أبو الأيتام يكفل 10 آلاف طفل (فيديو)
فرنسا تقترب من الاستبداد.. نظام جديد للتجسس على مواطنيها

الرئيسية

 /

محليات

 /

“البحر الأحمر الدولية” تزف بشرى سارة بشأن محطات الطاقة الشمسية

“البحر الأحمر الدولية” تزف بشرى سارة بشأن محطات الطاقة الشمسية

“البحر الأحمر الدولية” تزف بشرى سارة بشأن محطات الطاقة الشمسية
٠٩:٤٨:١١ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “البحر الأحمر الدولية” عن اكتمال تركيب ما يزيد عن 750,000 لوح شمسي في 5 محطات للطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”.

مشتملات المرحلة:

وتشتمل المرحلة على 16 فندقا ومتاجر تجزئة ومناطق ترفيهية وجميع مرافق البنية التحتية الداعمة.

الألواح الكهروضوئية:

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو اكتمال تركيب جميع الألواح الكهروضوئية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية الخمسة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”.

وأضاف أنها تعدّ سابقة من نوعها، إذ إنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم”.

موقع المحطات:

وتقع إحدى محطات الطاقة الشمسية بالقرب من منتجع “سيكس سينسيز الكثبان الجنوبية”، وهو أول الفنادق التي سيتم افتتاحها في وجهة “البحر الأحمر” خلال الأشهر المقبلة، ويتم حاليًا تشغيل مرافق المنتجع باستخدام الطاقة الشمسية بالفعل.

كما توجد محطتان بالقرب من منتجع “دزرت روك الجبلي”، و”فندق جزيرة شيبارة”، وستعمل محطتان أخريان ذات حجم أكبر على توفير الطاقة الكافية لبقية المنتجعات و15 فيلا شاطئية في قرية ترتل باي (مدينة الموظفين).

اقرأ أيضًا:

“من رحم المعاناة يُولد الأمل”.. لبناني يخترع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البحر الأحمر السعودية المملكة شركة البحر الأحمر

مواد ذات صلة

المزيد
الخطوط السعودية تبدأ رحلاتها إلى بغداد بعد 4 أيام

الخطوط السعودية تبدأ رحلاتها إلى بغداد بعد 4 أيام

١٠:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
إتاحة خدمة «الصحة 937» إلكترونيا.. لرفع الاقتراحات وتسجيل البلاغات

إتاحة خدمة «الصحة 937» إلكترونيا.. لرفع الاقتراحات وتسجيل البلاغات

٠٩:٠٤ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
الفوزان: الإنكار باللسان واجب على كل مسلم..ولا يجوز منعه بالأسواق والمهرجانات

الفوزان: الإنكار باللسان واجب على كل مسلم..ولا يجوز منعه بالأسواق والمهرجانات

١٢:٢٣ م، الأثنين، ٢٣ أبريل ٢٠١٢
بمشاركة المملكة.. انطلاق المناورات العسكرية «EFES 2018» في تركيا

بمشاركة المملكة.. انطلاق المناورات العسكرية «EFES 2018» في تركيا

١٢:٢٦ ص، الأربعاء، ٠٢ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *