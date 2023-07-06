“البحر الأحمر الدولية” تزف بشرى سارة بشأن محطات الطاقة الشمسية

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كشفت شركة “البحر الأحمر الدولية” عن اكتمال تركيب ما يزيد عن 750,000 لوح شمسي في 5 محطات للطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”.

مشتملات المرحلة:

وتشتمل المرحلة على 16 فندقا ومتاجر تجزئة ومناطق ترفيهية وجميع مرافق البنية التحتية الداعمة.

الألواح الكهروضوئية:

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو اكتمال تركيب جميع الألواح الكهروضوئية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية الخمسة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”.

وأضاف أنها تعدّ سابقة من نوعها، إذ إنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم”.

موقع المحطات:

وتقع إحدى محطات الطاقة الشمسية بالقرب من منتجع “سيكس سينسيز الكثبان الجنوبية”، وهو أول الفنادق التي سيتم افتتاحها في وجهة “البحر الأحمر” خلال الأشهر المقبلة، ويتم حاليًا تشغيل مرافق المنتجع باستخدام الطاقة الشمسية بالفعل.

كما توجد محطتان بالقرب من منتجع “دزرت روك الجبلي”، و”فندق جزيرة شيبارة”، وستعمل محطتان أخريان ذات حجم أكبر على توفير الطاقة الكافية لبقية المنتجعات و15 فيلا شاطئية في قرية ترتل باي (مدينة الموظفين).

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