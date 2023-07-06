أهم 10.. الإطاحة بسائق حائل المتهور وفيديو انقلاب سيارة حارق المصحف

تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

قرار مفاجئ من السويد بشأن تصاريح حرق نسخة من المصحف الشريف

قال وزير العدل السويدي جونار سترومر لصحيفة أفتونبلادت اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.. المزيد هنا

شاهد.. ردة فعل والد التوأم السيامي السوري بعد نجاح فصل طفليه

أظهر مقطع فيديو ردة فعل والد التوأم السيامي السوري بعد نجاح عملية فصل ابنيه بسام و إحسان.. المزيد هنا

التأمينات توضح إجراءات وموعد صرف دعم ساند

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، بالتفصيل إجراءات وموعد صرف دعم ساند للمتعطلين عن العمل.. المزيد هنا

الإطاحة بالسائق المتهور المتسبب في وفاة قائد مركبة بحائل

قالت الإدارة العامة للمرور، إن مرور منطقة حائل، ضبط شخصًا ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدم بسيارة بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها.. المزيد هنا

حصد ملايين المشاهدات.. فيديو انقلاب سيارة حارق المصحف “حقيقي”.. ولكن؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر انقلاب سيارة لأحد الأشخاص أقدم على حرق المصحف الشريف.. المزيد هنا

حيلة ماكرة لا تصدق.. إحباط تهريب كمية “كوكايين” بمطار الملك عبد العزيز

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كيلوجرام من مادة “الكوكايين” المخدرة.. المزيد هنا

بيان عاجل من سفارة المملكة بالكويت بخصوص المخالفات المرورية

أعلنت سفارة المملكة بالكويت، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس سيتم تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري.. المزيد هنا

تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 86 التي سيتم صرفها الإثنين القادم ستشمل الدعم الإصافي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.. المزيد هنا

فتح باب القبول للجامعيين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة.. المزيد هنا

تحذير من “المياه الوطنية”.. لا تقعوا ضحية هؤلاء

حذرت شركة المياه الوطنية، من الوقوع ضحية الروابط والمكالمات المجهولة، حول كل ما يتعلق بخدمات المياه.. المزيد هنا