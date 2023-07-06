توضيح من الجوازات بشأن آلية توصيل جواز السفر

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم تحديد واختيار وسيلة النقل ويتم إيصاله للمستفيد.

آلية توصيل جواز السفر

جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي “خدمة العملاء”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “كيف استلم جوازات أبنائي علماً انه تم تخريم الجوازات قبل ثلاثة أيام؟”.

وردت الجوازات بقولها: “مرحبًا بك، عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم تحديد واختيار وسيلة النقل ويتم إيصاله للمستفيد فور الانتهاء من إجراءات طباعة الجواز”.

تنبيه مهم للراغبين في السفر

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد دعت المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

وأوضحت الجوازات، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

وأكدت الجوازات، أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و “توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة.