هل يلزم توفر عقد إيجار عند إضافة تابع جديد في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار، بشأن وجوب تقديم عقد إيجار في حالة إضافة تابع جديد لأجل استحقاق الدعم.

إضافة تابع في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” السلام عليكم .. أنا معي تابعين ومعي حضانة وكارت عائلة.. هل مطلوب مني عقد إيجار ؟ لازم يكون معي عقد إيجار ، ولا عادي لو أسكن ببيت ملك مع الأهل”.

وجاء الرد: ” وعليكم السلام ، في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار.. نسعد بخدمتك”.

إرفاق عقد إيجار جديد:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن كيفية التأكد من صحة إدراج عقد جديد لأجل سريان الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : “أرفقت عقد إيجار جديد مختلف عن السابق وأريد التأكد أنه تم إرفاق العقد كيف الطريقة للتأكد”.

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين : ” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه الى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد “.

وأوضح أيضا أنه يتم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه.

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