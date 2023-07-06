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هل يلزم توفر عقد إيجار عند إضافة تابع جديد في حساب المواطن؟

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هل يلزم توفر عقد إيجار عند إضافة تابع جديد في حساب المواطن؟

هل يلزم توفر عقد إيجار عند إضافة تابع جديد في حساب المواطن؟

هل يلزم توفر عقد إيجار عند إضافة تابع جديد في حساب المواطن؟
٠٩:٥١:٠٦ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار، بشأن وجوب تقديم عقد إيجار في حالة إضافة تابع جديد لأجل استحقاق الدعم.

إضافة تابع في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” السلام عليكم .. أنا معي تابعين ومعي حضانة وكارت عائلة.. هل مطلوب مني عقد إيجار ؟ لازم يكون معي عقد إيجار ، ولا عادي لو أسكن ببيت ملك مع الأهل”.

وجاء الرد: ” وعليكم السلام ، في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار.. نسعد بخدمتك”.

إرفاق عقد إيجار جديد:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن كيفية التأكد من صحة إدراج عقد جديد لأجل سريان الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : “أرفقت عقد إيجار جديد مختلف عن السابق وأريد التأكد أنه تم إرفاق العقد كيف الطريقة للتأكد”.

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين : ” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه الى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد “.

وأوضح أيضا أنه يتم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه.

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