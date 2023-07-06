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استشاري ينصح من يعاني من مشاكل الجهاز الهضمي بتناول هذه الفاكهة
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استشاري ينصح من يعاني من مشاكل الجهاز الهضمي بتناول هذه الفاكهة

استشاري ينصح من يعاني من مشاكل الجهاز الهضمي بتناول هذه الفاكهة

استشاري ينصح من يعاني من مشاكل الجهاز الهضمي بتناول هذه الفاكهة
١٠:١٠:٠٩ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والحاصل على الزمالة الكندية، نصيحة مهمة لمن يعاني من مشاكل الجهاز الهضمي.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن البرقوق، خصوصًا المجفف، يعد من الأغذية الملينة للجهاز الهضمي”.

وأضاف أن سبب ذلك احتوائه على الألياف ومركبات مثل sorbitol & polyphenol والتي تساعد على التخلص من الإمساك.

خطورة بعض الأطعمة

كذلك حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الأطعمة المرتبطة بزيادة بمشاكل الجهاز الهضمي وغازات وانتفاخات البطن متعددة، أبرزها:

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– بعض أنواع المعجنات

– الفاصوليا

– البصل

– الكرفس

– الجزر

– الزبيب

– الموز

– المشمش

– الخوخ

تقيك من أخطر الأمراض.. 5 نصائح مهمة لحماية جهازك الهضمي

الكلمات الدلالية:
الإمساك البرقوق الجهاز الهضمي علاج مشاكل الجهاز الهضمي

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