فرنسا تقترب من الاستبداد.. نظام جديد للتجسس على مواطنيها

تواصل – فريق التحرير:

سمحت فرنسا بالتجسس على مواطنيها المشتبه بهم وذلك بتفعيل كاميرات وميكروفونات جوالاتهم وأجهزة تحديد المواقع.

الحريات الشخصية:

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من تهديد الحريات الشخصية وصعود الاستبداد، في خطوة تتعارض تماما مع مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي بنت جمهوريتها عليها.

من جهته، قال وزير العدل الفرنسي إن هذه خطوة موفقة وأؤكد للجميع بأننا بعيدون جداً. عن كوننا دولة قمعية ولن تصبح فرنسا كما في رواية جورج أورويل (1984).

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ظهور أسود وحيوانات برية مع أحداث الشغب في شوارع فرنسا.. حقيقة الفيديو المتداول

مقاطع فيديو:

ظهرت العديد من الحيوانات البرية في مقاطع فيديو وهي تسير في عدد من الشوارع بالتزامن مع أحداث الشغب التي ضربت فرنسا.

حيوانات برية في شوارع فرنسا:

ومع اندلاع الاحتجاجات في البلاد، ظهرت على نطاق واسع عبر مواقع الإنترنت، الإشاعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت. بما في ذلك مقاطع فيديو لحيوانات برية تم إطلاقها في شوارع باريس.

موقع indy100 كشف أن مقاطع الفيديو قديمة، ويعود تاريخها إلى عام 2020- حيث أعيد استخدامها مجددا.

وقد أظهر أحد المقاطع التي تمت مشاركتها أسدًا يتجول في الشارع، فيما أظهر مقطع آخر حمار وحشي يتجول في أحد الشوارع.

الصبي نائل:

يذكر أن إطلاق الشرطة النار على الصبي نائل مرزوقي، وهو من أصل جزائري يبلغ من العمر 17 عامًا. في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء الماضي ، قد أدى إلى اندلاع أعمال شغب في البلاد.