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تصل 52 مئوية.. موجة شديدة الحرارة على دولة خليجية بدءًا من غد الجمعة
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تصل 52 مئوية.. موجة شديدة الحرارة على دولة خليجية بدءًا من غد الجمعة

تصل 52 مئوية.. موجة شديدة الحرارة على دولة خليجية بدءًا من غد الجمعة

تصل 52 مئوية.. موجة شديدة الحرارة على دولة خليجية بدءًا من غد الجمعة
٠٨:٠٨:٠٥ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تشهد الكويت بدءًا من يوم غد الجمعة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تشود أجواء شديدة الحرارة، فيما يتوقع أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 50 إلى 52 مئوية.

موجة شديدة الحرارة

وقال خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي – وفقًا لصحيفة الراى- إنه من المتوقع أن تشهد أجواء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة شديدة الحرارة تبدأ غداً الجمعة.

وأوضح العتيبي أن “الطقس سيشهد حالة من الاستقرار، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الرياح الشمالية الغربية التي ستتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متراً في الساعة”.

وذكر أن الموجة شديدة الحرارة متوقع لها أن تستمر حتى الأحد المقبل، داعياً الجميع إلى الإكثار من تناول السوائل لتعويض الفاقد.

موجة حر شديدة في باكستان:

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم قبل أيام، جراء موجة الحر التي تخيم على أنحاء مختلفة من باكستان.

وكشفت وسائل إعلام باكستانية أعلنت قبل أيام، أن معظم الضحايا سقطوا في العاصمة “إسلام آباد” والمناطق المحيطة بها، إثر تعرضهم لضربات الشمس ونوبات الحر، حيث تم نقل العشرات إلى المستشفيات وتوفي تسعة منهم.

من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن موجة الحر تراجعت في الشطر الشمالي من باكستان بسبب هطول الأمطار بغزارة.

كما وردت أنباء عن مصرع أربعة أشخاص إثر تعرضهم لصاعقة رعدية في مدينة ناروال بإقليم البنجاب، تزامناً مع هطول الأمطار الغزيرة.

50 درجة مئوية:

وكانت السلطات الباكستانية، قد حذرت قبل يومين المواطنين من موجة حر مميتة، حيث قفزت درجات الحرارة نهارا في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة، إلى توقف الحياة، بإجبار السكان على البقاء داخل المنازل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الارصاد الكويت جرحة الحرارة

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