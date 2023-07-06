6 أعراض للإصابة بجرثومة المعدة.. و3 طرق لانتقالها
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تعد جرثومة المعدة من أكثر الأمراض المزعجة التي قد يعاني منها الشخص المصاب، لذا فإنه يجب الحصول على العلاج فورا للتخلص منها.
انتقال الجرثومة:
وتنتقل الجرثومة عن طريق المياه غير النظيفة والأطعمة الملوثة في الأساس، ومع ذلك فإن هناك العديد من الطرق الأخرى التي قد تنتقل من خلالها.
أعراض الإصابة بجرثومة المعدة:
1-حرقة في المعدة.
2- غثيان أو قيء.
3- الانتفاخ.
4-التجشؤ.
5- ألم في البطن.
6- نقص الشهية.
3 طرق
وفيما يلي أشهر 3 طرق تنتقل من خلالها الجرثومة:
1- تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة أو المياه.
2- مشاركة الأواني غير النظيفة مع شخص مصاب.
3- الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه.
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العلاقة بين الجرثومة والإسهال:
في سياق آخر، أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى العلاقة بين الإصابة بجرثومة المعدة والتعرض للإسهال.
وقال الذيابي، في تغريدة على “تويتر”: إن جرثومة المعدة تؤدي للإسهال لكن هذا يعد نادر جداً.
وأضاف أن جرثومة المعدة ترتبط بفقر الدم الناتج من نقص مخزون الحديد، ونقص الصفائح الدموية.