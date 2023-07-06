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6 أعراض للإصابة بجرثومة المعدة.. و3 طرق لانتقالها

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6 أعراض للإصابة بجرثومة المعدة.. و3 طرق لانتقالها

6 أعراض للإصابة بجرثومة المعدة.. و3 طرق لانتقالها

6 أعراض للإصابة بجرثومة المعدة.. و3 طرق لانتقالها
٠٨:١٧:٤٠ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد جرثومة المعدة من أكثر الأمراض المزعجة التي قد يعاني منها الشخص المصاب، لذا فإنه يجب الحصول على العلاج فورا للتخلص منها.

انتقال الجرثومة:

وتنتقل الجرثومة عن طريق المياه غير النظيفة والأطعمة الملوثة في الأساس، ومع ذلك فإن هناك العديد من الطرق الأخرى التي قد تنتقل من خلالها.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة:

1-حرقة في المعدة.

2- غثيان أو قيء.

3- الانتفاخ.

4-التجشؤ.

5- ألم في البطن.

6- نقص الشهية.

3 طرق

وفيما يلي أشهر 3 طرق تنتقل من خلالها الجرثومة:

1- تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة أو المياه.

2- مشاركة الأواني غير النظيفة مع شخص مصاب.

3- الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه.

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العلاقة بين الجرثومة والإسهال:

في سياق آخر، أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى العلاقة بين الإصابة بجرثومة المعدة والتعرض للإسهال.

وقال الذيابي، في تغريدة على “تويتر”: إن جرثومة المعدة تؤدي للإسهال لكن هذا يعد نادر جداً.

وأضاف أن جرثومة المعدة ترتبط بفقر الدم الناتج من نقص مخزون الحديد، ونقص الصفائح الدموية.

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الجرثومة السعودية المملكة جرثومة المعدة

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