الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. الإطاحة بسائق حائل المتهور وفيديو انقلاب سيارة حارق المصحف
توضيح من الجوازات بشأن آلية توصيل جواز السفر
“وماتقدموا من خير”.. علي الغامدي أبو الأيتام يكفل 10 آلاف طفل (فيديو)
فرنسا تقترب من الاستبداد.. نظام جديد للتجسس على مواطنيها
5 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر
6 أعراض للإصابة بجرثومة المعدة.. و3 طرق لانتقالها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

5 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

5 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

5 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر
٠٨:١٩:٣٣ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في المنصة.

تعديل المؤهل الدراسي

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات وآلية تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر.

وأجابت منصة أبشر بقولها: “متاح حالياّ بمنصة أبشر تعديل المؤهل الدراسي من خلال الخطوات التالية:

  • يرجى تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر بالرابط المرفق
    http://absher.sa
  • اختيار خدماتي
  • الأحوال المدنية
  • خدمة تواصل
  • خدمات السجل المدني وإرسال الطلب

خدمة تعديل العنوان الوطني

كذلك تتيح منصة أبشر خدمة تعديل العنوان الوطني من خلال حساب المستفيد في المنصة.

ويمكن تعديل العنوان الوطني عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدماتي من تبويب خدمات

– اختيار الخدمات العامة

– اختيار خدمة العنوان الوطني

اقرأ أيضا:

الجوازات: إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر “أبشر”

الكلمات الدلالية:
أبشر أخبار السعودية تعديل المؤهل الدراسي منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
جدة.. إنقاذ طفلة من الموت بعد إخراج «قطعة بلاستيكية» من حلقها

جدة.. إنقاذ طفلة من الموت بعد إخراج «قطعة بلاستيكية» من حلقها

٠٤:١٣ م، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦
«التعليم»: لا تعيين لمتعاطي المخدرات وأصحاب الأمراض المستعصية

«التعليم»: لا تعيين لمتعاطي المخدرات وأصحاب الأمراض المستعصية

٠٢:٤١ م، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠١٦
خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار ترخيص نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار ترخيص نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة

٠٧:٣٠ ص، الخميس، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
التجارة تستدعي 700 مركبة «مازيراتي وكواتروبورتي» لخلل يؤدي إلى تسارع السيارة

التجارة تستدعي 700 مركبة «مازيراتي وكواتروبورتي» لخلل يؤدي إلى تسارع السيارة

٠٦:١٤ م، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *