5 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في المنصة.

تعديل المؤهل الدراسي

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات وآلية تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر.

وأجابت منصة أبشر بقولها: “متاح حالياّ بمنصة أبشر تعديل المؤهل الدراسي من خلال الخطوات التالية:

يرجى تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر بالرابط المرفق

http://absher.sa

http://absher.sa اختيار خدماتي

الأحوال المدنية

خدمة تواصل

خدمات السجل المدني وإرسال الطلب

خدمة تعديل العنوان الوطني

كذلك تتيح منصة أبشر خدمة تعديل العنوان الوطني من خلال حساب المستفيد في المنصة.

ويمكن تعديل العنوان الوطني عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدماتي من تبويب خدمات

– اختيار الخدمات العامة

– اختيار خدمة العنوان الوطني

اقرأ أيضا: