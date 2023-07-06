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“هنا المملكة الحقيقية”.. أمريكي يتعجب من ترك الأسواق في المملكة بدون حراسة
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“هنا المملكة الحقيقية”.. أمريكي يتعجب من ترك الأسواق في المملكة بدون حراسة

“هنا المملكة الحقيقية”.. أمريكي يتعجب من ترك الأسواق في المملكة بدون حراسة

“هنا المملكة الحقيقية”.. أمريكي يتعجب من ترك الأسواق في المملكة بدون حراسة
٠٨:٠٤:٣١ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، دهشة وتعجب سائح أمريكي من خلو الأسواق من أصحابها وترك البضائع بدون حراسة.

سائح أمريكي في المملكة:

ويظهر المواطن الأمريكي، الذي جاء في زيارة إلى المملكة متعجبا، حيث أعرب عن دهشته من ترك الأهالي لبضائعهم في الأسواق دون حماية أو حراسة.

وتعجب كيف تترك الأسواق أيضا حتى بدون كاميرات أمنية، لحمايتها من أي سرقة محتملة ومراقبة البضائع.

وقال في المقطع الذي شاركه عبر مواقع التواصل وحظي بتفاعل كبير :، “أهلا يا شباب، الساعة 00:4 صباحًا، سأريكم شيئًا”.

وبيّن في مقطع الفيديو أن الكثير من الفاكهة والخضروات متراصة في الأسواق، دون أن يحرسها أصحابها، أو حتى وجود كاميرات أمنية تمنع سرقتها.

وأنهى مقطع الفيديو بقوله: انا هنا في المملكة الحقيقية، لا يوجد أحد هنا، مشيرًا إلى كوم كبير من الحبحب قائلًا: “يمكنني أخذ واحدة، هم يتركونها هكذا لأنهم غير قلقين”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكي اخبار السعودية الاسماك المملكة

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